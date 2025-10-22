Un gran maestro del ajedrez murió a los 29 años

El gran maestro de ajedrez estadounidense y popular comentarista del juego Daniel Naroditsky murió a los 29 años.

A través de un comunicado, la familia de la víctima anunció la "inesperada" muerte el lunes por su club, el Charlotte Chess Center, aunque no se reveló la causa.

"Con gran tristeza comunicamos el fallecimiento inesperado de Daniel Naroditsky", decía la nota, añadiendo que era "un miembro muy querido de la comunidad ajedrecística, admirado y respetado por aficionados y jugadores de todo el mundo".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En YouTube, el joven tenía casi 500.000 suscriptores, mientras que en su canal de Twitch contaba con 340.000. En sus plataformas, Naroditsky ofrecía tutoriales y retransmisiones en directo de partidas contra otros jugadores. Los aficionados elogiaban su perspicacia y pasión.

Por su parte, la Federación Internacional de Ajedrez, también expresó su pésame por la reciente pérdida y remarcó que el popular comentarista ocupó un "papel fundamental en la popularización del contenido de ajedrez en línea".

“Falleció el Gran Maestro Daniel Naroditsky. Fue un talentoso ajedrecista, comentarista y educador. La FIDE expresa sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, puntualizó el organismo en sus redes sociales.