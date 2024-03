Orgullo nacional: Faustino Oro, de 10 años, venció al número uno del mundo en ajedrez

El joven argentino de tan solo diez años, Faustino Oro, apodado popularmente como el "Messi del ajedrez", causó revuelo con una habilidad innegable para el juego, que sorprendió a propios y extraños al derrotar al número 1 del mundo, el noruego Magnus Carlsen, en una partida ultrarrápida durante el Bullet Brawl 2024.

El evento, que reunió a destacados maestros del ajedrez de todo el mundo, vio a Oro enfrentarse a Carlsen con determinación y astucia. A pesar de la brevedad del tiempo y la velocidad del juego, Oro logró capitalizar los errores de Carlsen para asegurar una victoria histórica en 48 movimientos.

Aunque Oro no se llevó el primer puesto en el torneo, su actuación no pasó desapercibida. El ganador fue el gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura, seguido de cerca por José Martínez Alcántara de México y Daniel Naroditsky, también de Estados Unidos. Oro se ubicó en el puesto 21 entre 156 jugadores, con un total de 108 puntos.

Este no es el primer logro destacado de Faustino Oro en el mundo del ajedrez. En el Mundial de partidas rápidas de 2023, Oro impresionó a muchos al ganar tres partidas, incluyendo una contra un gran maestro, y empatar dos, demostrando su habilidad excepcional incluso frente a oponentes más experimentados.

Faustino Oro

Aunque Oro todavía es joven, su potencial es evidente. Su habilidad a una edad temprana es comparable e incluso superior a la de otros grandes maestros en el mismo punto de sus carreras.

Con un título de maestro FIDE y un lugar en el ranking mundial de su edad, el chico argentino demuestra ser un competidor formidable.

De esta manera, Faustino logró vencer a uno de sus ídolos. En septiembre de 2023, el maestro internacional Jorge Rosito, entrenador de la joven promesa del ajedrez argentino, dialogó con PERFIL y contó que el jugador preferido de Faustion era justamente Magnus Carlsen.

Asimismo, el ganador del Bullet Brawl 2024, Hikaru Nakamura, jugó un match con Faustino el año pasado y se dedicó a analizar en su canal de YouTube (GMHikaru) si el jovencito de 9 años reúne el potencial para convertirse en campeón del mundo en los próximos años.

"Definitivamente, Faustino será un Gran Maestro", concluyó el youtuber y prestigioso jugador Nakamura al término de las partidas "relámpago" que jugó contra la leyenda argentina.

Hikaru Nakamura y Faustino Oro.

La historia de Faustino Oro, la joven estrella argentina del ajedrez

"Fausti empezó a mover las piezas en mayo del 2020, en plena pandemia, a través de tutoriales de YouTube. El papá le mostró un tablerito y después, a través de los videos, Faustino comenzó a entusiasmarse con el ajedrez", recordó Jorge Rosito, su entrenador.

"El padre de Faustino me contactó en septiembre, y concretamente el 4 de septiembre de 2020 le di su primera clase. Él tenía 6 años en ese entonces", consignó el entrenador.

Jorge Rosito y Faustino Oro

Así lo describe su "profe" de ajedrez: "Es un luchador: juega siempre a ganar. Eso es super destacable porque hay mucha gente que es muy estudiosa, talentosa, pero a la hora de jugar puede haber un poco de miedo y de respeto hacia el rival. Yo me acuerdo que Fausti tenía 6 años y jugaba contra maestros internacionales: no tenía ni siquiera ranking internacional - que se llama Elo en el ajedrez- y jugaba a ganar".

"Tiene esa mentalidad ganadora que viene de la cuna", sintetizó el docente y preparador de Faustino Oro.

"Su evolución fue constante, porque fue el mejor del mundo sub 8, sub 9, sub 10 y hoy en día, con 9 años, es el número uno sub 11. Es una locura", consideró Jorge Rosito acerca de su pupilo fuera de serie.

"Lo impresionante de Fausti es que tiene un Elo, una puntuación, que a su edad nunca en la historia del ajedrez se logró: ni Bobby Fisher, ni Garry Kasparov ni Magnus Carlsen, que es considerado el mejor jugador de la actualidad. Por eso se generó todo un boom y se habla tanto de Faustino", razonó el maestro internacional Rosito.

