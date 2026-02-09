Donald Trump criticó el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX: "Es repugnante"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura crítica contra el espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny en el Super Bowl LX, al que calificó como “uno de los peores de la historia”. El mandatario utilizó su red social Truth Social para expresar su rechazo mientras se desarrollaba el evento deportivo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, ante millones de espectadores en todo el mundo.

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”, escribió Trump. En su mensaje, apuntó principalmente contra el uso del español y el contenido artístico del show. “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo”, afirmó, en referencia al repertorio casi íntegramente en español del artista puertorriqueño.

Bad Bunny se llevó todos los flashes en el entretiempo del SuperBowl LX

Además, el mandatario cuestionó la puesta en escena: “El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”.

Luego, agregó: "¡No tiene ningún sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia! Este “show” es simplemente una bofetada en la cara a nuestro país, que está estableciendo nuevos estándares y récords todos los días, incluido el mejor mercado bursátil y los mejores planes 401(k) de la historia",

"No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo, y observen: recibirá grandes críticas de los medios de noticias falsas, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el MUNDO REAL", concluyó Trump en su mensaje.

Las declaraciones generaron una rápida repercusión política y cultural, en un contexto marcado por la tensa relación entre el artista y el actual gobierno estadounidense. Bad Bunny ha sido crítico de la política migratoria impulsada por Trump y decidió no llevar su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour a Estados Unidos para evitar posibles detenciones migratorias.

En la última entrega de los premios Grammy, que se celebró el pasado 1 de febrero, el cantante fue contundente: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, dijo sobre los latinoamericanos en Estados Unidos y cerró con un mensaje directo contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense. “Fuera ICE”, reclamó el cantante.

Donald Trump volvió a denunciar elecciones “fraudulentas” y pidió endurecer las reglas de votación

Bad Bunny presentó un show histórico para la música latina en el Super Bowl LX

Más allá de las críticas de Trump, la actuación de Bad Bunny marcó un hito en la historia de la NFL: fue el primer artista en protagonizar en solitario el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con un repertorio íntegramente en español. El show se desarrolló durante el descanso del partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks, y fue presentado como un videoclip en vivo, que combinó imágenes en el campo de juego con segmentos pregrabados.

“¡Qué rico es ser latino!”, fue la frase con la que el artista de 31 años abrió su presentación. Vestido de blanco y con una pelota de fútbol americano, interpretó “Tití me preguntó” en un escenario que simulaba una plantación y junto a decenas de bailarines.

El show contó con la participación de varias figuras internacionales. Lady Gaga apareció sorpresivamente para interpretar “Die with a smile” con un giro latino en su melodía, y Ricky Martin aportó un fuerte mensaje político con un fragmento de “Lo que le pasó a Hawaii”, acompañado por banderas de Puerto Rico que flamearon en las tribunas.

Con tono de unidad, el cantante remarcó: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”. Luego, pronunció un “Dios bendiga a América” y mencionó a todos los países del continente, antes de finalizar con “Debí tirar más fotos” y la frase “Seguimo’ aquí” proyectada en pantalla.

El show de medio tiempo del Super Bowl se ha consolidado como uno de los espacios de mayor alcance mundial para artistas internacionales. Desde 2016, el espectáculo ha contado con figuras como Lady Gaga (2017), Justin Timberlake (2018), Maroon 5 (2019), y el show latino de Shakira, Jennifer Lopez y Bad Bunny en 2020. En años recientes, también se presentaron The Weeknd (2021), de Rihanna (2023), y Kendrick Lamar (2025).

