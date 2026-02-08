Milei posterga por unos días su viaje a EE.UU. para cumplir con Trump y su 'Board of Peace'

El presidente Javier Milei decidió realizar cambios en su agenda oficial tras haber sido convocado a participar de la reunión inaugural del "Board of Peace", o Consejo de Paz, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 19 de febrero en la ciudad de Washington DC.

El mandatario tenía previsto viajar al país norteamericano este lunes 9 de febrero para participar de diferentes actividades. No obstante, el libertario decidió suspender su participación de forma presencial para hacerla virtual y enviará a las y actividades previstas al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

"El Presidente decidió abocarse a su agenda local", señalaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, indicando que la participación del jefe de Estado en el Consejo de Paz es prioridad en su calendario para la segunda quincena de febrero.

Dada la proximidad de la fecha entre ambas citas, junto a la necesidad de comprometerse con la agenda local, Milei optó por permanecer en Buenos Aires, realizar intervenciones virtuales y dejar en manos de Sturzenegger la representación física de la comitiva argentina, para así poder formar parte del acto del "Board of Peace".

Como consecuencia del cambio de agenda del libertario, el titular de la cartera de Desregulación y Transformación deberá encabezar encuentros con inversores y organismos técnicos, con el objetivo de defender la línea de reformas y medidas que el Ejecutivo busca concretar en el mercado estadounidense.

En lo que respecta al viaje para la reunión inaugural del 19 de febrero, desde la Casa Rosada indicaron que aún no fueron confirmados los detalles de los encuentros bilaterales y las exposiciones que realizará el jefe de Estado, se espera que el itinerario se de a conocer una vez que se concreten los protocolos con otras autoridades de Washington.

Más convocados a la ceremonia inaugural del "Board of Peace" de Trump

Este domingo el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, anunció que recibió una invitación para formar parte de la reunión inaugural del "Consejo de Paz" impulsado por el presidente estadounidense. De todas formas, indicó a través de su página de Facebook que su participación no está confirmada.

El mandatario rumano explicó que su participación dependerá "de las conversaciones con nuestros socios estadounidenses sobre el formato de la reunión para países como Rumania, que actualmente no son miembros de la Junta, pero que desean formar parte de ella con la condición de que se revise su estatuto".

En paralelo, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, también anunció que fue invitado a la reunión y que tenía la intención de asistir a la reunión inaugural del grupo que Trump presentó en el Foro Económico Mundial de Davos en enero, del cual 19 países firmaron el acta fundacional con el primer objetivo de supervisar la tregua en Gaza y la reconstrucción posbélica.

