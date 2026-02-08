Olivos íntimo: Milei pasó fin de año en soledad y durante diciembre casi no vio a Karina

El presidente Javier Milei cerró su año 2025 con nula actividad de visitas en la residencia de Olivos. Según surge de la información pública oficial de registros de ingresos a la residencia presidencial a los que accedió PERFIL, entre el 25 de diciembre (Navidad) y el 31 de diciembre, no hubo visitas para el jefe de Estado en su lugar de residencia.

Un dato es todavía más llamativo. Durante todo el último mes de 2025, no se registran ingresos por parte de la secretaria general, Karina Milei, a la residencia presidencial.

Un dato concita atención si se tiene en cuenta que durante el último mes del año los integrantes del gabinete y equipo de trabajo de Milei se trasladaron a la residencia presidencial para realizar un brindis, y Karina figura en la foto que circuló públicamente.

El último mes en el que Karina figura en los registros es en agosto de 2025. En dicho mes, ingresó a Olivos en dos oportunidades. Según las planillas no habría ingresado nuevamente a Olivos.

En la foto mencionada del 22 de diciembre se lo ve al Presidente vistiendo el mameluco de YPF y a todos los integrantes del equipo de gobierno sosteniendo un el libro que Milei les obsequió: Defendiendo lo indefendible, del economista Walter Block. Toda una rareza de los registros oficiales.

En tanto, el otro vértice del “triángulo de hierro”, el asesor Caputo ingresó en siete oportunidades entre agosto y diciembre. Agosto: una; septiembre: una; octubre: dos; noviembre: una; diciembre: dos.

El Presidente recibió en el último mes del año, luego del recambio ministerial y del gabinete, y de la nueva composición de las cámaras del Congreso, en una sola ocasión a sus ministros. ¿El objetivo? Realizar un brindis para celebrar el fin de año.

Dentro de la escasa actividad oficial que figura en los registros, el jefe de Estado lanzó un video el 27 de diciembre, celebrando la aprobación del Presupuesto 2026 y un saludo por las fiestas a todos los argentinos.

Una figura que aparece de manera reiterada en los ingresos durante el mes de diciembre y en otros meses es Andrés Leone. PERFIL consultó si se trata del electo diputado nacional por la Ciudad, pero no obtuvo respuesta. Leone ocupó el séptimo lugar en la lista que encabezó Alejandro Fargosi.

Figura en los registros oficiales de Olivos como “preparador físico”. Solo en diciembre ingresó seis veces a la residencia. En noviembre nueve veces. Y en septiembre, cuando tuvo solo un ingreso, figura como “visita”.

De tratarse de la misma persona, Leone fue compañero de secundaria del jefe de Estado, según algunas publicaciones periodísticas.

Actualmente, Leone es diputado nacional de La Libertad Avanza por el distrito de la Ciudad de Buenos Aires. Según explicaron fuentes oficiales ante este medio, se trata del principal referente libertario (dentro de la Cámara baja) en materia agropecuaria, pese a haber sido electo por la CABA.

En efecto, en el perfil de la red social LinkedIn Leone dice ser empleado del Ministerio de Agricultura desde noviembre de 2001. Se presenta como “especialista técnico en Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca”.

Un habitué de la residencia presidencial es el economista Juan Carlos de Pablo. En el período analizado entre agosto y diciembre del año pasado, De Pablo ingresó en veinte ocasiones. Siempre los domingos para disfrutar de la ópera. Ingresa cerca de las 20 y se retira cerca de la medianoche.

Tal como contó este medio, el economista amigo de Milei ya había estado entre marzo y julio de 2025 en 23 ocasiones. Al staff de amigos de los domingos se sumó Miguel Boggiano, quien entre agosto y diciembre estuvo en al menos ocho ocasiones.

En diciembre el Presidente se dio un gusto: recibió en la quinta de Olivos a David Nalbandian.

Llamativa es la escasa presencia de la kinesióloga Leandra Protolongo. Si entre marzo y julio la kinesióloga estuvo en 36 oportunidades, entre agosto y diciembre asistió a Olivos una sola vez, justamente en el último mes del año.

Otra figura importante del círculo del mandatario es el titular de Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), Demian Reidel, quien atraviesa dificultades en este momento por sobreprecios en licitaciones y está siendo fuertemente señalado dentro del Gobierno.

En todo 2025, Reidel estuvo en la residencia de Olivos al menos en 15 oportunidades. Tal como informó PERFIL, los honorarios de Reidel en abril del año pasado fueron fijados en $ 14.134.792,15 en bruto, por conducir a la única empresa de energía pública productora de energía nuclear.

En el último mes del año, el Presidente también tuvo una sorpresa. Recibió en Olivos al excanciller Gerardo Werthein.

Otro nombre que figura en los registros de manera reiterada es Alejandro Rodríguez, quien integra la comisión directiva de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera).

El último período relevado por PERFIL en los ingresos a Olivos había sido entre marzo y julio de 2025.

La banda musical del Presidente encabeza el ranking

El presidente Javier Milei brindó un recordado show en el Movistar Arena en octubre del año pasado, en donde cantó, bailó y hasta generó malestar en la conversación pública. Sin embargo, LLA se impuso en las elecciones de ese mes.

El jefe de Estado dedicó buena parte de sus energías al ensayo de dicho recital con la Banda Presidencial en el que tocó varios covers. A partir de agosto, el Presidente recibió a Alberto “Bertie” Benegas Lynch en 16 ocasiones (también es diputado); a Hernán Scarfo, en 13 ocasiones, al igual que a Germán Marzullo y a Fernando Mezzina. Todos músicos de la banda que presentó en el Movistar, semanas antes de la elección. “Bertie” no fue el único integrante de su familia que estuvo en la banda. También su hermano, Joaquín Benegas Lynch, quien actualmente es senador nacional por Entre Ríos. El senador estuvo ocho veces en Olivos. Otro personaje del staff libertario que tuvo participación fue Lilia Lemoine, la diputada nacional que formó parte del show como una de las voces femeninas de la banda. La diputada estuvo nueve veces en Olivos el período analizado.