Milei quiere apurar la aprobación del acuerdo con EE.UU., pero deberá esperar a marzo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó ayer que el Gobierno nacional busca apurar el trámite legislativo para que se apruebe el acuerdo comercial que se firmó con los Estados Unidos. “Deberá ser ratificado en el Congreso de la Nación, donde los legisladores tendrán la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad histórica”, dijo en una conferencia de prensa que brindó junto al canciller, Pablo Quirno. Consultado por los tiempos para su aprobación, Adorni explicó: “Estamos terminando de analizarlo, en el proceso de traducciones y de determinados tecnicismos que exige un acuerdo de estas características”. Y adelantó que “si los tiempos acompañan será enviado a extraordinarias, si no será uno de los primeros proyectos que enviaremos a partir del 1 de marzo”.

La afirmación del jefe de Gabinete parece más una cuestión de deseo que cercana a la realidad. Porque el esquema ya pautado para las sesiones extraordinarias hace que parezca casi imposible su inclusiónp (ver más información en página 6).

Quirno también destacó la importancia del “respaldo legislativo” para la “atracción de inversiones”. Y recordó que es el mismo Congreso que, con menor representación de LLA, “le dio la luz verde, por ejemplo, a un esquema como el RIGI”. “Con mejor representación y respaldo de la sociedad entendemos que vamos a poder aprobar estos cambios que son en beneficio de todos los argentinos”, señaló el canciller.

La firma del acuerdo se concretó el jueves y persigue, según el Gobierno, fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada. Quirno viajó a Washington con una delegación para concretar el entendimiento que oficializó a través de sus redes sociales, luego de la firma con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Adorni dijo que se trata de un “hito histórico fruto de los esfuerzos diplomático de nuestra gestión” que consolida la relación bilateral estratégica. El acuerdo incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1675 productos. El jefe de Gabinete destacó que la Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne. A las pocas horas de esta afirmación, el gobierno de Estados Unidos, a través de un decretó firmado por el presidente Donald Trump, informó que otorgaría al país 80.000 toneladas adicionales de carne, que se suman así a las 20.000 ya vigentes. “Esto permite incrementar en cerca de 800 millones de dólares las exportaciones argentinas”, posteó Quirno en X.

El canciller dijo se trata del primer tratado en América Latina que tiene un concepto no solo de comercio, sino también de inversiones. “Inversiones que van a estar realizadas en función de un mejor marco normativo y regulatorio, y también a través del financiamiento de diferentes organismos estatales de los Estados Unidos”.

Sobre este punto, el excanciller Santiago Cafiero opinó en la red social X: ““Nos subieron 10%, entregamos todo para negociar, y celebran que nos devuelvan ese 10%. Eso no es acuerdo: es entrega con relato”.

Cafiero calificó al acuerdo comercial como “profundamente dañino para la Argentina”. “No genera acceso preferencial real al mercado estadounidense ni nuevas oportunidades relevantes de exportación, mientras exige concesiones amplias a nuestro país”, explicó.

Sobre los minerales críticos, Quirno sostuvo que la Argentina tiene una proyección minera de estándar mundial y que eso generará “un enorme ingreso de dólares y exportaciones”. Con respecto al acero y el aluminio, en tanto, el canciller señaló que “los acuerdos son dinámicos, no son estáticos, y Estados Unidos está negociando con una cantidad muy importante de países al mismo tiempo”.

Al final, consultado por un periodista sobre si en EEUU hubo algún resquemor por la situación a partir de la polémica generada por los cambios en el INDEC, Quirno aseguró que “no hubo ni una sola persona que me preguntara sobre el INDEC”. “No es absolutamente tema de preocupación y no tiene ninguna incidencia en la relación con Estados Unidos”, contestó con molestia.

Diputados piden interpelar a Quirno

Un grupo de diputados presentaron ayer un pedido para interpelar al canciller Pablo Quirno sobre los alcances del Acuerdo de Comercio e Inversiones firmado entre la Argentina y Estados Unidos.

La solicitud es impulsada por Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y por Esteban Paulón y Lourdes Arrieta, del bloque Provincias Unidas.

El pedido fue plasmado en un proyecto de resolución donde piden que Quirno concurra al recinto a explicar el alcance, contenido y fundamentos de la firma del acuerdo. También solicitaron que se detallen “los compromisos asumidos por el Estado argentino en el marco de dicho acuerdo” y “los impactos económicos, comerciales, jurídicos y políticos que dicho instrumento podría generar para el país”.

“Resulta preocupante que este acuerdo pueda inscribirse en un proceso de alineamiento incondicional de la política exterior argentina con los Estados Unidos, sin un debate previo en el ámbito del Congreso ni una evaluación integral de sus consecuencias para la soberanía económica, la industria nacional y el interés estratégico del país”, señalaron los legisladores en el escrito.