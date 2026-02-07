Con arresto domiciliario, jura: “Soy inocente y lo voy a demostrar en la Justicia”

—Voy a empezar diciendo que fui muy duro a la hora de hablar de tu caso legal, también mediático. Y también tengo que hacer referencia a que nos hemos encontrado y hemos charlado y ha habido unas cuestiones que tienen que ver con abogados que me hicieron conocer otra realidad de tu causa.

ELÍAS PICCIRILLO: El periodismo es una de las profesiones más hermosas. Hay quienes realmente la aborden con responsabilidad. Por tal motivo elegí realizarla con vos a través de un acuerdo de confidencialidad con los letrados.

—La primera pregunta, es ¿sos culpable o inocente?

E.P.: Soy absolutamente inocente. Lo voy a comprobar y lo voy a demostrar en la justicia.

—¿Sentís que esto va a terminar pronto?

E.P.: Espero que sí.

—Me interesaría saber cómo comenzaste en el mundo de las finanzas. Tengo entendido que venís de una familia donde te han educado muy bien, pero que no son empresarios

E.P.: La verdad siempre tuve a mis padres, papá, mamá, siempre exigentes con el tema de la educación. Pude estudiar Licenciatura en Administración de Empresas. También estudié radiología. Trabajé en relación de dependencia muchísimo tiempo, hasta que decidí abrir mi propio centro de pilates y centro de masajes.

—¿En qué zona?

E.P.: Congreso.

—¿En qué año fue?

E.P.: Fue en el 2010. Duró aproximadamente diez años.

—¿Allí empezó tu vínculo con las finanzas?

E.P.: No. Continué con el negocio, empecé a incursionar en otros rubros y en 2012-2013 inicié con Real Estate. Así fue hasta el 2020.

—¿Època de gobierno kirchnerista, ¿no?

E.P.: Sí. Estuve trabajando bastante tiempo en una de las inmobiliarias más importantes.

—¿En cuál?

E.P.: En Remax. Y luego estuve en mi propia oficina como broker. LLegué a tener unos 40 agentes. Fue un lindo proyecto. Posterior a eso, decidí continuar con otro rubro, manteniendo lo que ya venía haciendo, el centro de estética.

—¿Tenías socios, socias?

E.P.: Al principio fue con un amigo. En ese período estudiaba Licenciatura de Administración de Empresa. Nos turnábamos porque el el trabajo demandaba bastante tiempo. Abría a las 8 de la mañana y cerraba casi a las 10 de la noche. Lo que es Bienes Raíces es algo que me gustó muchísimo. Lo recorrí con mucho entusiasmo.

—¿Qué tipo de departamentos vendçias?.

E.P.: De todo tipo de vínculos. Desde arquitectos, desarrolladoras. Emprendimientos. Departamentos de todo tipo de valor. Armás una cartera de clientes que los sostenés a lo largo de tu vida. Nuestro método era construir relaciones, más que vender departamentos.

—Hay un video de esa època donde se ve a una persona que te tironea un bolso. Supuestamente por una transacción económica.

E.P.: Por lo que recuerdo fue en el 2018 o 2019. antes de la pandemia. Fue una operación inmobiliaria. El cliente hace su reserva y seña el departamento. El propietario lo conforma. Y por las cuestiones de problemas del comprador, no pudo terminar de responder. Y se acuerda con el propietario poner a la venta nuevamente el departamento. Se debió a la desesperación obviamente del cliente por un problema personal que tenía. Tenía problemas con el juego. Era ludópata. Le agarró un estado de ansiedad. Creyó que la operación se había concretado, pero se concretó diez días después. La persona terminó recuperando obviamente su inversión. El video está cortado o editado. Se ve un forcejeo

—¿Había plata?

E.P.: No.

—¿Qué te reclamaba esa persona entonces?

E.P.: Habíamos quedado que ese día se firmaba la operación se le reintegraba la seña. De hecho el propietario tuvo la buena fe y buena voluntad, por supuesto, de devolverle la seña. Él tuvo un incumplimiento y se le terminó devolviendo la seña.

—Esto fue antes de Jesica Cirio. Ese video se muestra en los medios. Ahí pareciera que vos te querés quedar con un dinero

E.P.: No es lo que se ve en el video completo

—¿Y nosotros lo podemos ver?

E.P.: Hay dos videos. En algunos medios lo cortaron. Si ven el video completo, en cuanto abre la mochila el cliente ves que no había nada. Se tira al piso. Ahí le dije “quedate tranquilo” que se va a solucionar. Así fue. Cuando empecé a estar con Jesica, reapareció.

—¿Ese video se lo mostraste a elola?

E.P.: Sí, se lo mostré. Ella confió porque uno es transparente y se muestra.

—Y yo puedo verlo, ese video.

E.P.: Sí, por supuesto. Básicamente es un video donde él me pide disculpas. Dice que tiene problemas con el juego. Que es ludópata. ¿Por qué motivo no lo publiqué yo? Subirlo le hubiese generado hasta más daño.

—Te lo tomo. Pero hacerlo hubiera mejorado tu situación.

E.P.: Sí, pero también hubiese sido muy fuerte que la persona con un problema mental sufriera un hostigamiento. Que no lo tolere. Y que pase algo de lo que todos se arrepientan. Por eso no lo mostré hasta hoy

—¿Hasta hoy? ¿Lo mostrarás?

E.P.: Es de hace cinco años. No se aclaró porque hay una persona que tiene un problema de salud. Decidí cuidar eso. Entendiendo cómo se maneja el tema de los medios.

—¿Vendiste la propiedad a algún famoso

E.P.: Tuve clientes de la farándula y del fútbol

—Bien. Bueno, entonces, preguntarte, esto fue en el 2020...

E.P.: La inmobiliaria fue desde el 2013 al 2017 en Remax, y desde el 2018 prácticamente hasta pandemia.

—¿Cuándo conociste a Jessica Cedillo?

E.P.: En mayo del 2023.

—¿Ya no tenías inmobiliaria?

E.P.: No, el video este que de hecho salió, debido a una cuestión de imagen de la inmobiliaria.

—Cuando la conociste a Cirio a qué te dedicabas?

E.P.: Me había iniciado en el rubro finanzas Fui accionista de una casa de cambio. Simplemente era un accionista. Todo eso comenzó en 2021

—Se te nombra como “el rey del blue”. ¿Cuándo comenzó el apodo?

E.P.: Siempre tuve buena reputación. Claro que hay negocios que salen bien y otros en los que fracasás. Fui teniendo distintas empresas. Y seguía manteniendo inclusive el centro de estética. La cuestión de las finanzas fue solo como accionista.

—Pero te llamaban el rey del blue

E.P.: No entendía por qué.

—Durante un tiempo existió la operación de comprar dólares oficiales y venderlos en el blue. Muchos lo hicieron con los dólares permitidos. Eso que era ganar un poquito y hacer una diferencia. ¿lo hacías vos a gran escala?

E.P.: Solo era accionista de la empresa. Por otro lado, todo lo que tenga que ver actualmente con una cuestión que se encuentra en un proceso judicial, todo eso lo llevan mis abogados y se encuentra en un estado de investigación. Mis abogados son los que pueden explicarlo.

—¿Conociste a Jesica Cirio cuando aún estaba con Martín Insaurralde?

E.P.: No me acuerdo esa parte. La conocí ella estaba separada.

—¿Vos sabías quién era ella?

E.P.: Sí, por supuesto. Tuvimos un proyecto, no funcionó y decidimos tomar caminos diferentes.

—¿Se conocieron en la Argentina?

E.P.: La conocí en un evento- Algo privado, prefiero. Es un tema privado y personal. Es una etapa que está cerrada.

—Ella está en pareja.

E.P.: No lo sé.

—¿Vos estás en pareja?

E.P.: No quiero hablar de mi vida privada. Puedo decirte que tuvimos un proyecto de vida…

—¿Desde 2023 hasta cuándo?

E.P.: Hasta fines de 2025.

—¿Estabas con ella cuando te detuvieron?

E.P.: Tuvimos un proyecto de vida, no funcionó, y decidimos tomar caminos diferentes. Nos separamos en 2025 por distintas cuestiones- Prefiero dejar el tema ahí.

—Se dijo en su momento que ella podría haberte soltado la mano.

E.P.: Hoy me apoyo en mi familia, me apoyo en mi hija, en mis padres, en mis amigos. Trato de compartir con mi hija el mayor tiempo posible. Me resguardo ahí. Gracias a Dios, tengo a los letrados atrás de la causa.

—Otro nombre es el de Martín Migueles, la pareja de Wanda Nara. ¿Qué vínculo tenían?

E.P.: Teníamos una relación social. Jugábamos al fútbol.

—¿Cómo se conocieron?

E.P.: Alquilaba uno de mis departamentos.

—¿Un departamento de tu propiedad?

E.P.: Sí. Fue un departamento normal.

—¿En qué año aproximadamente?

E.P.: Fue en el 2018, si no me equivoco. Empezamos a tener una relación social. Íbamos a comer de vez en cuando Él venía a mis cumpleaños, yo iba a los suyos. Eramos amigos. No teníamos negocios. Fue un inquilino que terminó siendo amigo. Cuuando adquiero esta entidad cambiaria, junto con los directivos y accionistas, propongo a Martín como presidente Ahí se armó el vínculo comercial.

—¿Cuál es rol de un presidente de una entidad así?

E.P.: Desarrolla una gestión. Cobra un sueldo.

—¿Pero Migueles está en el ¿Migueles es parte del proceso?

E.P.: No lo sé. Se han dicho muchas cosas. No lo sé con certeza. Hay muchas cosas que todavía están en manos de los abogados. Son los que saben.

—¿Era parte de la financiera? ¿Era un empleado?

E.P.: Era una empresa chica. Una entidad cambiaria, en donde uno era accionista, dueño de esa entidad, y él era el presidente de la empresa.

—¿Cuánta plata maneja una empresa así?

E.P.: Eso está en proceso de investigación y averiguación. Prefiero respetar a la justicia y a mis abogadosa contestarán. Hoy, por la situación en que me encuentro prefiero no interferir en ningún aspecto.

—¿Tenés una tobillera electrónica?

E.P.: Sí.

—¿Hasta dónde te podés mover?

E.P.: Hasta los parámetros que me permite la justicia.

—¿Por qué estás acá y no en otro lugar?

E.P.: La causa se encuentra en un periodo de investigación. Cualquier cosa que te conteste y se puede malentender. El domicilio se decidió en su momento. No importa que sea un lugarchico. En cuanto termine podré retomar mi vida.

—Migueles empezó siendo un inquilino, amigo, pero bueno, ahora está involucrado en este entramado. La pregunta es, ¿pasó de ser amigo, a socio? ¿Fue en carácter de amigo a tu casamiento?

E.P.: No lo recuerdo.

—No recordás que esté amigo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Dos años?

E.P.: Dos años, tres...

—¿Y no te acordás?

E.P.: No.

—Mirá que van a empezar a buscar el video.

E.P.: Te juro que no me acuerdo. No sé si era porque estaba de viaje, o si estuvo, la verdad.

—Pero, ¿lo hubieses invitado?

E.P.: Sí, era un amigo para invitarlo.

—¿Sigenn siendo amigos?

E.P: Teníamos una relación de amistad construida a lo largo del tiempo. Hoy sigo teniendo una relación.

—¿De amistad?

E.P: Sí.

—En estos días, salieron unos audios a la luz, vinculados ala persona de Francisco Hauque. ¿Tu ex socio está vinculado a ese asunto?

E.P: Sobre esa causa no puedo responderte nada.

—¿Se vieron los tres alguna vez en la vida?

E.P: No puedo responderte absolutamente nada, te pido que lo respetes.

—Se lo ve a Hauque en un video de un cumpleaños de una de las hijas de Jessica. Seguramente ahí también estaba Miguel.

E.P:** Prefiero que, como te digo Diego, la causa se encuentre en un estado de investigación. Y para que no haya, como te dije anteriormente, reiteradas oportunidades por ahí, para que no hayan malentendido, espero que eso no responderte.

—Te entiendo. Yo no entiendo que algún sí, porque si no me dirías, no Diego, no se conocían o algo por el estilo. A eso me refiero. Es conocerse¿Puedo volver a la parte de Jesica? Te cuento todas las cosas que trascendieron. Y seguramente vos habrás visto muchas. Ustedes lograron tener un proyecto a futuro. Se habló de hasta congelar óvulos. Vos me dirás si querés hablar ¿Cñomo fue la separación?

— Respecto, digo, a mi relación, como te mencioné, nos conocimos, pasamos, tuvimos un proyecto juntos, el cual no funcionó. Y en su momento, por cuestiones personales nuestras, decidimos tomar caminos diferentes.

—¿LLegaron a buscar tener un hijo?

—Es que fue un proyecto que se truncó verdaderamente, Diego. Y decidimos, como te digo, como dos personas adultas, tomar caminos diferentes. Respecto al contenido privado y todo, quiero obviamente guardármelo y respetarlo. Hay una relación que no funcionó y tomamos caminos diferentes, pero sí, fue un proyecto que básicamente se truncó por distintas cuestiones, pero terminamos tomando caminos diferentes.

—Su pareja anterior, el padre de su hija, ¿fue importante en esta situación que eso no continuara?

— No, para nada. Para nada, para nada.

—¿No lo pudiste conocer porque tenían una hija? ¿Tenías relación con él? ¿Se encontraban cuando se daban a la nena? ¿Pudieron compartir algo? ¿Tenías buena relación?

—Prefiero, como te digo, de este tema que es personal, como te he contestado, cerrarlo ahí. Me parece que el vínculo que tuve me llevó a su fin y debido a toda esta situación, como es el público conocimiento, fue bastante doloroso para mi familia y para mi hija.

—¿Tu hija tenía relación con la hija de Jessica?

—Sí, tenían relación, Diego, pero, como te digo, prefiero cerrar el tema.

—Debe haber sido muy duro para tu hija.

—La situación mía, por supuesto, es dura. Fue duro para ella y lo es hoy en día, pero está presente, está conmigo. Es adolescente, está terminando el secundario. Dios tiene al papá que puede compartir con ella, que puede estar para ella. Y entiendo que esto en algún momento se va a terminar esclareciendo. Hoy es fundamental resguardarme en mi familia, en mis hijos, en mi hija y en mis padres.

—Mirá, acabas de decir vos solo, “en mis hijos”. Cuando tratás de no hablar de tu relación anterior, también es un poco cuidar a esa nena que, te digo, porque esto lo vi en Instagram. En su momento se ve en Instagram. No se puede tapar el sol con la mano. ¿La relación que tenías con la hija de Jessica?

E.P: Por supuesto, Diego, era una... pertenecía dentro del grupo familiar. Era hija de ella y yo era esposo de ella. Pero siempre hubo un buen vínculo. Después las cosas se terminaron. Decidimos terminarla. Como te digo, el proyecto se truncó y terminamos tomando caminos diferentes.

—Si no hubieses caído detenido, ¿se hubiese terminado ese proyecto?

E.P.: Es un tema de privacidad. Te contesto absolutamente todo. Hay cosas que prefiero resguardar, las que son más o menos personales. Pero es una relación normal. ¿Qué hacés? Tuvimos un proyecto, se truncó. Paz de la vida. A muchas personas les pasa. En esta ocasión, esas diferencias de entendimientos o situaciones que nos hicieron tomar decisiones para ir por caminos diferentes.

—Elías, sin hablar de lo personal, pero la imagen, el video del casamiento de ustedes fue un casamiento, realmente, de esos casamientos que es, casamiento del año, casamiento de mucho, para todos, de mucho glamour. La pregunta es, ¿Piccirillo es una persona de dinero? ¿Es una persona que verdaderamente pudo darse el gusto de hacer un casamiento? ¿No era tu primer casamiento? Vos tenés una hija, ¿ya te habías casado anteriormente?

E.P: Nunca me casé.

—Quiere decir que era tu primera boda.

E.P.: Fue mi primera boda. Una boda importante.

—¿Cuánto puede salir una fiesta así?

E.P. Es algo que podía costearlo. Gracias a Dios.

— ¿La pagaste vos?

E.P. Sí, podía costearlo, trabajé toda mi vida, siempre me esforcé, y la verdad es que, lo justo que me quiera dar en vida, son temas personales, y la realidad es que, respecto a mi patrimonio, que me lo has preguntado, están en las declaraciones juradas, básicamente. Están en las declaraciones juradas.

—Vos tenés, entonces, vos sos un tipo que hoy tiene ingresos, no sé si hoy, pero digo, tiene un patrimonio poco o mucho, pero que está blanqueado.

E.P. Sí, está en la declaración jurada de bienes.

—¿Tenés propiedades?

E.P. Está todo en mi declaración jurada

—¿Y en otro país, en Miami, por ejemplo, tenés propiedades? ¿En Estados Unidos, en España?

E.P.: Todo lo que tengo, Diego, está declarado. Realmente está en las declaraciones juradas. No hay nada que tenga fuera de lo que esté declarado.

—Bueno, quiere decir, entonces, eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque quiero linkear con la famosa imagen que también pasé yo en mi programa, en forma exclusiva, cuando vos compraste o adquiriste, no me acuerdo si era en Tucumano, Santiago del Estero, si dicen los chicos de la producción me lo pueden decir, de Tucumano, Santiago del Estero, un banco o una tarjeta de crédito. Que creo que en ese día estuvo Jessica, estabas vos, creo que estuvo Marley, también nosotros pasamos ese video. Digo, eso es comprar un banco, no para cualquiera, o una tarjeta de crédito.

E.P: Era accionista de la tarjeta, accionista y director.

—¿Accionista con cuánto, por ejemplo?

E.P.: Era accionista del 20% de la tarjeta y director de la misma. Es una empresa que abarca todo el zona norte del país. Es una tarjeta que la comparás con tarjeta naranja, una tarjeta bastante grande, casi con 300 empleados y respecto al banco, no era dueño del banco, era gerente en el sector de desarrollo y expansión. Y de VAL, obviamente en la tarjeta, pero en la tarjeta sí era accionista.

— Bueno, pero entonces eso te permite tener una situación acomodada. Uno puede tener negocios, una buena situación. No, no, ¿sabes por qué quiero entender? Yo no sé si sos culpable o inocente

E.P.: Que trabajaste por lo que contás.

—Ahora, yo hace 35 años que trabajo, si bien es otra cosa y lo entiendo, pero hay mucha gente... Comprarte un banco, una tarjeta, estás comparándola con tarjeta naranja, no es una tarjeta de un negocio que tiene... Es mucho dinero.

—Entonces, lo que quiero entender es cómo vos podés tener una calidad de vida, podés darle lujo a tu vida, pero porque tenés algo que verdaderamente genera un ingreso. Digo, no es una plata en negro, lo que vos generaste, o una plata de financieras. Porque como se habla tanto de financieras y todo eso, yo entiendo que eso puede ser un tema a investigarse, no me lo cuentes, está todo bien. Pero vos tuviste una tarjeta, ¿tuviste o tenés una tarjeta de un banco?

E.P.: La verdad que lo que la gente hable es lo que la gente hable. Acá, en mi patrimonio como digo, está declarado, están las declaraciones juradas de bienes, por lo cual, está todo ahí.

—Lo tuyo, por eso yo te preguntaba antes, digamos, ¿y lo que Jessica tenía también era parte del mismo negocio?

E.P.: Digo, mis cosas privadas son privadas mías, yo no hablo de respecto a temas o patrimonio de los demás.

— Está bien, pero en ese poco tiempo que estuvieron, ¿compartieron patrimonio? ¿Tuvieron patrimonio juntos?

E. P.: Para nada.

—Está bueno saberlo, pero más que nada por el tema de que cuando se habla mucho en los medios y uno tiene la posibilidad de tener al protagonista y poder hablar y comentar, vuelvo a repetirte, para que la gente lo entienda, una cosa es no saber de dónde viene tu dinero y otra cosa es tener negocios lícitos para poder demostrar, por ejemplo, un casamiento como que él se demostró, para mí es diferente, perdoname que te lo diga.

E.P:, Trabajo desde chico, por supuesto, muchos puedan decir, bueno, yo también trabajo.

—Sí, yo te dije esa pelotudez recién, esa pausa, perdón. 35 años, ¿cuántas personas, te pregunto a vos, Diego, cuántas personas a lo largo del camino, en 20 años, 15 años o 35 años, han construido un un un imperio? Ilícitamente pocos, políticos muchos, pero digo yo, esto lo estás diciendo vos, gente que nos hemos enterado y conocido, sindicalistas, muchos, pero por eso te digo, vos vos tenés un blanco para mí, digo yo, me dicen, es dueño de un banco, es dueño de una tarjeta, es dueño de un shopping, X, Y, Z, yo entiendo que ese dinero es un dinero hecho, es de la gente que no.

E.P.: Diego, es todo mi patrimonio, como te repito, y quien lo necesite ver, se encuentra con sus respectivos documentos presentados, se encuentran las declaraciones, todo correctamente, así que no...

— Te puedo hacer una pregunta y no quiero ofenderte por ninguna circunstancia, porque nada, pero sí también quiero preguntarte, pero solamente lo debo haber hecho en algún momento, vos no no no dibujaste, no es la palabra, ¿no tomaste a Jesica como una persona para generarte una tranquilidad por alguna cuestión futura?

E.P. Con Jessica, nos conocimos, tuvimos un proyecto, y caminamos, tomamos caminos diferentes, esa es después lo privado.

—Pero vos entendés lo que yo te quise decir, yo ya entiendo eso, pero digo para el que, te la hago al revés la pregunta, la formula es muy larga, para el que piensa que utilizaste a Jessica para tener una vida social, mediática y proteger de otras cosas, ¿cuál es tu respuesta con respecto a eso?

E.P. No, no entiendo de qué me tendría que estar protegiendo. ¿De qué me tendría que estar protegiendo?

— ¿vos sentís que estás detenido justo o injustamente?

E.P.: Soy inocente, absolutamente inocente, y es algo que mis abogados lo comprobaban en la justicia.

—¿No creés que pudo haber habido una cama, una maniobra o algo para que vos estés en esta situación?

E.P.: No, son situaciones o procesos circunstancias en la vida que a veces toca vivir por estar en momentos no oportunos y justamente para eso tengo un buen equipo de abogados que está esclareciendo los hechos y uno se está obviamente apuntando a las normativas de la justicia esperando que esto se esclarezca.

—Bueno, voy a ir cerrando la nota, pero nada me gustaría... Primero y principal antes que yo diga, ¿vos querés decirle algo a la gente, algo que sea importante que le llegue al televidente normal, digamos?

— No, Diego. La realidad es que lo importante siempre es apoyarse en situaciones así con la familia, con sus hijos, con sus amigos. Es una situación por supuesto dura que espero con bonanzas que se esclarezca, pero lo importante es siempre apoyarse en los seres queridos en los momentos difíciles de la vida.

—¿Por qué decidiste darme una entrevista a mí?

E. P.: No es mi interés, Diego, dar la nota. La realidad es que lo público generó bastante daño, sin embargo me parecía importante poder aclarar algunas situaciones. Ha sido bastante duro en tus dichos y en tus comentarios, con lo cual me parece que si estás dispuesto a ver la verdad y a conocer que muchos de tus dichos o los dichos que has tenido han sido correctos y uno puede probarte eso también comprueba, por supuesto, un reconocimiento de tu parte, si es que así lo considerás como persona, como periodista de valores íntegros. Porque siempre hubo una cara de la moneda, entonces es importante que en situaciones así como la situación de una situación del bolso, del forcejeo, algo que no sé porque fue la hazaña constante de cortar ese video cuando el video completo muestra otra cosa y lo que te muestro obviamente termina cerrando la verdad. Ese video lo vamos a ver ahora en un ratito y después el día vamos a ver si lo quiere dar, sería muy importante entender eso. Crees que esta nota va a generar algo en la gente.

—Obviamente no les obliga, no voy a mentir, todos me han preguntado mucho. Tenemos la palabra de un uno al otro que todo lo que hablamos acá queda acá, que es esta la nota periodística que hay, no hay otra cosa que no sea Elías hablándome a mí y yo hablándole a Elías, eso quiero aclararlo también para que no se hable cosas que no son. Diego, crees que esta nota puede ayudarte, perjudicarte, que sentís, crees que la justicia, sus abogados...

E.P.: Esto no tiene nada que ver con la justicia, Diego, creo que es más un tema personal donde por los distintos dichos y lo que se sabe públicamente que al tener toda la información distorsionada o torcida y que crean algo que no es, a veces uno tiene la necesidad de poder salir a mostrar que no es así y aclararlo no con dichos sino con con pruebas. Entonces, algo tan sencillo como un forcejeo de una de una mochila, de dos personas y todo lo que se dijo años diciendo algo que no es. Ahora, ¿quién está dispuesto a a reconocer esa esa mirada, esa mal mirada y decir, ah no, mira esto no es así? Creo que pocos, pero lo importante es que que se sepa. Después, ¿quién actúe íntegramente y reconozca que las acusaciones o señalarme en algo que no es y reconozca su error y pida disculpas? La verdad que no lo espero, pero quien no quiera ser obviamente siempre agradecido de reconocimiento.

Una vida a toda velocidad

Piccirillo pasó del bajo perfil a la centralidad mediática en poco tiempo. Durante años se movió en ámbitos financieros, vinculado a operaciones de cambio y manejo de grandes sumas de dinero. Su figura se volvió verdaderamente pública en 2024, cuando se casó con la modelo y conductora Jésica Cirio. El punto de quiebre llegó a comienzos de 2025, cuando fue detenido en el marco de una causa federal de alto impacto. Según la investigación, Piccirillo habría sido el organizador de un operativo policial ilegal, realizado con la colaboración de efectivos de la Policía de la Ciudad.