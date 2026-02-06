El Gobierno Nacional empezó a mover los papeles tras anunciar el acuerdo comercial con Estados Unidos, aunque admitió que los tiempos del Congreso obligarán a esperar un poco. Si bien para el equipo de Javier Milei este proyecto es una prioridad total, fuentes cercanas al Gobierno adelantaron a PERFIL que lo más probable es que el debate quede para las sesiones que arrancan el 1° de marzo. La dificultad de traducir un documento tan largo y la cantidad de temas para el verano hicieron que fuera difícil tratarlo ahora mismo.

La iniciativa, que elimina aranceles (impuestos de importación y exportación) para 1.675 productos de ambos países, está en una etapa de revisión legal. El canciller, Pablo Quirno, y el representante de Estados Unidos, Jamieson Greer, firmaron el pacto el jueves pasado, pero los equipos de Cancillería todavía analizan cada detalle. Una vez que terminen, el texto pasará a la Secretaría de Legal y Técnica para un chequeo final antes de que los diputados y senadores lo reciban para discutirlo.

La foto que compartió Manuel Adorni en su cuenta de X, bajo el título "haciendo historia"

En la Casa Rosada analizaron con realismo el calendario de febrero, que ya tiene en agenda temas pesados como la reforma laboral y la la baja en la edad de imputabilidad. Fuentes oficiales confesaron que los feriados de Carnaval y la necesidad de revisar bien la letra chica complicaron la idea de sesionar este mes. Sin embargo, un integrante del círculo íntimo del presidente reconoció que este acuerdo es más importante para el Gobierno que el pacto entre el Mercosur y la Unión Europea.

En el Congreso, los legisladores se mostraron cautelosos. Algunos integrantes señalaron que el proyecto todavía no entró y que, al ser un documento tan complejo, hace falta leerlo con mucha atención, algo que no se hace en pocos días. Pasó algo parecido con el acuerdo Mercosur-UE, donde la demora en los papeles oficiales también frenó los debates. De todas formas, el oficialismo no descartó mandarlo a sesiones extraordinarias a último momento si terminan rápido las traducciones.

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos sería tratado en marzo

Para no perder tiempo, el Gobierno decidió avanzar por su cuenta en los puntos que no necesitan el permiso del Congreso. Los equipos técnicos, liderados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya preparan decretos y resoluciones para sacar trabas administrativas. Con esto buscaron bajar costos rápido y mostrarle a Estados Unidos que hay voluntad de eliminar la burocracia que frena los negocios entre los dos países.

El corazón del trato puso a Estados Unidos como el socio principal para inversiones en minerales clave como el litio y el cobre. El Gobierno prometió dar facilidades a los proyectos que entren en el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y mejorar los caminos y trenes para la minería. Manuel Adorni subrayó que este pacto le da a la Argentina un lugar de liderazgo en la región y marca un camino basado en la libertad de comercio para beneficiar a todos los ciudadanos.

Acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos: los puntos clave para cada país

Eliminar trabas para asegurar el éxito del pacto

El trabajo de Sturzenegger resultó clave antes de mandar el proyecto al Congreso. El ministro analizó distintas formas de borrar las reglas administrativas que el Gobierno prometió eliminar ante Washington. Esta "limpieza" de trámites buscó que, una vez aprobado el acuerdo, las empresas puedan trabajar mucho más rápido, cumpliendo con la competencia que pide el socio del norte.

Durante la presentación, el jefe de Gabinete destacó que esta alianza no fue solo un tema de plata, sino un mensaje para el mundo. Marcó que la Argentina volvió a ser protagonista al elegir socios que creen en el libre mercado. Para el Gobierno, el éxito de las charlas con Jamieson Greer significó un respaldo directo a la forma en que Javier Milei maneja las relaciones con otros países, diferenciándose de las trabas que todavía frenan los tratos con Europa.

El canciller Pablo Quirno cerró la conferencia con un recuerdo muy fuerte de la cumbre de 2005, cuando se rechazó el área de libre comercio para las Américas. Comparó aquel "ALCA al carajo" de hace 20 años con la apertura que hay hoy hacia Estados Unidos. "Por suerte, 20 años después, podemos gritar ‘Viva la Libertad, Carajo’", señaló el funcionario, quien recibió los aplausos de sus compañeros por el giro total que dio la estrategia del país.

