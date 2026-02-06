Manuel Adorni brindará una conferencia de prensa con Quirno tras la firma del acuerdo con Estados Unidos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará hoy a las 13,30 una conferencia de prensa junto al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, tras la firma del Acuerdo Comercial con Estados Unidos,

Tras varios meses en stand by, la rúbrica finalmente tuvo lugar el jueves por la tarde y persigue el objetivo de fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada.

El propio canciller viajó a Washington con una delegación para concretar el entendimiento que oficializó a través de sus redes sociales luego de la firma con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



Acuerdo con EE.UU.: ¿Integración comercial o nuevo acto de sumisión?

“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. ¡La Argentina será próspera!”, celebró.

Desde la administración libertaria sostienen que el entendimiento implica “reducción de aranceles y contempla la eliminación o baja de aranceles y trabas regulatorias, permitiendo a Estados Unidos un acceso preferencial a sectores clave como maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y fármacos”.

En el sector agropecuario, establece que “Argentina permitirá el ingreso de ganado en pie y aves de corral de Estados Unidos, simplificando procesos sanitarios, mientras ambos países mejoran el acceso bilateral para carne vacuna”.

Pasado el mediodía, Adorni y Quirno harán oficial el entendimiento a través de una conferencia de prensa, la primera del 2026, en Casa Rosada. “Habrá sorpresas”, admiten desde el equipo de comunicacón.