Acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos: los puntos clave para cada país

Este jueves 5 de febrero, el Gobierno anunció la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos, que se había presentado el 13 de noviembre de 2025

Según la Cancillería argentina, conducida por Pablo Quirno, "consolida la alianza estratégica y la confianza mutua con los Estados Unidos, que ya tiene más de 330 empresas operando en nuestro país".

El Gobierno destaca que Argentina es el primer país de América del Sur en firmar un acuerdo de esta magnitud, "entre un grupo selecto de países con acceso preferencial al mercado estadounidense".

El presidente Javier Milei destacó que el convenio bilateral permitirá “reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energia, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología”.

Además, anunció que el acuerdo “será remitido al Congreso ara su correspondiente tratamiento, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional. El Presidente de la Nación confía en que las legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”.

Compromisos de Estados Unidos

- Aranceles: Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos "en una amplia gama de sectores productivos", lo que permitirá recuperar exportaciones por US$ 1.013 millones. Además, se compromete a revisar "oportunamente" los aranceles al acero y al aluminio.

"Este marco mejora la inserción de nuestro país en las cadenas de suministro, genera nuevas oportunidades mediante el crecimiento de exportaciones de productos ya comerciados y favorece la apertura de nuevos mercados gracias a mejores condiciones de acceso", indicaron desde la Cancillería.

- Carne vacuna: el Gobierno estadounidense concederá una ampliación a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne vacuna argentina a su mercado.

"Esto asegura en el año 2026 un adicional de 80.000 toneladas, que se suman a las 20.000 toneladas con que ya cuenta nuestro país, lo que permitirá incrementar cerca de US$ 800 millones las exportaciones argentinas de este producto".

- Financiamiento: Estados Unidos trabajará "para apoyar el financiamiento de inversiones en sectores críticos de la Argentina, en colaboración con el sector privado estadounidense", a través de instituciones como el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC).

Los compromisos de Argentina

- Aranceles: Argentina se compromete a eliminar aranceles para 221 posiciones arancelarias, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos.

Además, reducirá al 2% otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas. "Estos compromisos apuntan a mejorar la competitividad sistémica mediante la reducción o eliminación de aranceles sobre insumos y bienes de capital y la simplificación de procedimientos, lo cual garantizará condiciones de previsibilidad para los sectores involucrados".

- Propiedad intelectual: Argentina se compromete a adoptar los estándares internacionales más modernos en materia de propiedad intelectual, a fin de profundizar la desburocratización del sector para ampliar oportunidades en innovación y promoción del talento argentino.

La Cancillería sostiene que "este Acuerdo forma parte de la estrategia de inserción internacional de la Argentina, que incluye los acuerdos del MERCOSUR con EFTA y con la Unión Europea, y que busca ampliar y diversificar el comercio, atraer inversiones productivas y consolidar la integración del país en las principales cadenas de valor globales".

