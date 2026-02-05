La consultora CG Global Data publicó este jueves una encuesta en la que midió la imagen positiva del presidente Javier Milei y del gobernador bonaerense Axel Kicillof a nivel provincial, así como la aprobación de gobernadores e intendentes en febrero de 2026.

En la comparación provincial entre los dos dirigentes, Milei presenta niveles de imagen positiva superiores en la mayor parte del territorio nacional, mientras que Kicillof concentra sus mejores resultados en algunas provincias del norte y en la provincia de Buenos Aires.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los distritos donde Milei alcanza sus porcentajes más altos son Mendoza (57,3%), Córdoba (56,9%) y San Luis (54,5%), lo que revela un fuerte respaldo en la región centro-oeste. Por su parte, las provincias donde su imagen es más baja son Santiago del Estero (32,5%), Formosa (36,4%) y Chaco (41,6%), donde la diferencia frente a Kicillof se reduce o incluso se invierte.

Kicillof obtiene sus valores más altos en Santiago del Estero (55,9%), provincia de Buenos Aires (47,0%) y Formosa (46,5%). Sus registros más bajos, en tanto, se observan en Córdoba (18,2%), Mendoza (19,0%) y San Luis (22,9%), lo que demuestra un desempeño inferior al de Milei en la región central del país.

En términos generales, Milei lidera en 21 de las 24 provincias analizadas, mientras que Kicillof registra ventaja en tres jurisdicciones: Santiago del Estero, Formosa y provincia de Buenos Aires.

Encuesta nacional: el 62% de los argentinos avala el rumbo económico

Imagen de gobernadores e intendentes en febrero de 2026

Entre los gobernadores, los mejores evaluados por sus ciudadanos este mes son Marcelo Orrego (San Juan) con 60,1% de imagen positiva, Osvaldo Jaldo (Tucumán) con 58,5% y Claudio Poggi (San Luis) con 56,2%.

En el otro extremo del ránking, los peor calificados son Alberto Weretilneck (Río Negro) con 45,3%, Gustavo Melella (Tierra del Fuego) con 46,5% y Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) con 47,0%.

En comparación con la medición anterior, Rolando Figueroa (Neuquén) fue el gobernador que más creció, con un aumento de +3,9 puntos, mientras que Gustavo Melella registró la mayor caída, con -3,4 puntos.

Encuesta: casi el 60% de los argentinos se endeuda para hacer frente a gastos cotidianos

Entre los intendentes, los tres mejor valorados este mes son Matías Stevanato (Maipú) con 60,6%, Leonardo Stelatto (Posadas) con 60,3% y Jorge Jofré (Formosa Capital) con 59,9%.

Los peor calificados son Julio Alak (La Plata) con 36,2%, Emiliano Durand (Salta Capital) con 36,5% y Pablo Grasso (Río Gallegos) con 36,8%.

Respecto de la variación respecto de la encuesta anterior, Walter Vuoto (Ushuaia) fue el intendente que más aumentó su aprobación (+2,7 puntos), mientras que Norma Fuentes (Santiago del Estero Capital) presentó la mayor baja, con -2,5 puntos.

La encuesta fue realizada entre el 1 y el 4 de febrero de 2026, con un total de 24.690 casos recopilados a nivel provincial, lo que arroja un margen de error promedio de entre 3 y 4 puntos porcentuales. A nivel municipal, se encuestaron 9.970 casos, con un margen de error promedio de 4 a 5 puntos.

NG/fl