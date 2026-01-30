Kicillof desconfía del ofrecimiento de Máximo Kirchner para presidir el PJ bonaerense: "Nos enteramos por los medios"

La propuesta que dejó trascender Máximo Kirchner para que Axel Kicillof asuma la presidencia del Partido Justicialista bonaerense generó más dudas que certezas en La Plata. Según pudo reconstruir PERFIL a partir de fuentes del entorno del gobernador, no existió ningún contacto previo ni comunicación formal, un dato clave que alimenta la desconfianza sobre qué tan real es la iniciativa y cuál es su verdadera intención política.

“No tenemos idea de la propuesta de Máximo Kirchner y La Cámpora. Nos enteramos a través de los medios. A Axel (Kicillof) ni a nadie cercano le llegó esa idea”, aseguró a este medio una fuente del círculo íntimo del mandatario provincial. Desde ese espacio interpretan la jugada como parte de una estrategia para “seguir embarrando la cancha” y condicionar el armado político que el kicillofismo viene proyectando más allá de la provincia.

La misma fuente vinculó esa lectura con la negativa de La Cámpora a aceptar la candidatura de Verónica Magario, la vicegobernadora que Kicillof propuso para encabezar el PJ bonaerense. “Si de verdad tuvieran la intención de construir una lista de unidad, ¿por qué no aceptan a Magario y ya?”, plantearon, en referencia al esquema que el gobernador impulsa desde el Movimiento Derecho al Futuro.

Desde ese mismo sector remarcan que la discusión no pasa por nombres propios sino por el rol del partido. “Nosotros seguimos en la misma línea: pretendemos que el PJ acompañe al gobierno de la provincia y sus políticas, nada más. Como lo es en cada provincia donde gobierna alguna expresión del peronismo. Sin personalismos”, concluyó la fuente consultada por este medio.

Sin embargo, dentro del gabinete provincial conviven miradas distintas. Un funcionario de primera línea también reconoció a PERFIL que, por ahora, la propuesta “son solo rumores que instaló Máximo Kirchner en los medios”, pero dejó abierta otra posibilidad si el ofrecimiento se formalizara. “Si de verdad quieren que sea Axel el candidato de unidad, lo apoyamos”, sostuvo. Y agregó: “Con Magario era la candidata que proponíamos desde el Movimiento Derecho al Futuro, pero si la unidad es con Axel, estamos de acuerdo”.

Esa doble lectura expone el estado actual del kicillofismo: desconfianza sobre la autenticidad de la jugada del kirchnerismo duro, pero sin cerrar completamente la puerta a un eventual acuerdo si la propuesta se transforma en algo concreto y explícito.

El debate se da en un contexto clave para el peronismo bonaerense. El PJ provincial renovará autoridades el 15 de marzo, con cierre de listas previsto para el 8 de febrero. Hasta ahora, el esquema que venía trabajando el entorno de Kicillof incluía a Magario como candidata y apuntaba a consolidar el armado territorial del Movimiento Derecho al Futuro, con respaldo de intendentes del interior.

La irrupción pública de Máximo Kirchner alteró ese tablero. Para algunos sectores del kirchnerismo, la conducción de Kicillof permitiría ordenar y evitar una interna y proyectar un liderazgo con peso nacional. En La Plata, en cambio, leen la jugada con cautela y remarcan que cualquier definición debe partir de un acuerdo político real y no de versiones mediáticas.

Por ahora, la reacción del gobernador es clara: no hubo propuesta formal, no hubo diálogo previo y el esquema que impulsa su espacio sigue vigente. El resto —la unidad, los nombres y el futuro del PJ bonaerense— permanece abierto, atravesado por una interna que todavía no encontró síntesis.

JD / DCQ