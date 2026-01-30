Este jueves por la noche Máximo Kirchner sorprendió a dirigentes de su entorno más cercano al plantear que, para desactivar la interna por la conducción del PJ bonaerense, la salida más conveniente sería que Axel Kicillof asuma la presidencia del partido en la provincia de Buenos Aires.

El referente de La Cámpora retomó un argumento que viene sosteniendo el círculo político del gobernador, según el cual quien encabece el Partido Justicialista debe alinearse con las prioridades del Ejecutivo provincial, y sostuvo: “La mejor manera de que el presidente del partido responda a los intereses del gobernador es que esa persona sea el propio Kicillof”.

En esa misma línea, el actual titular del PJ bonaerense consideró que esa alternativa resultaría “lo lógico”, en función de las aspiraciones presidenciales de Kicillof para 2027, ya que le permitiría exponer su propuesta de gobierno desde una estructura orgánica del peronismo.

La iniciativa todavía no fue trasladada ni al gobernador ni a referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). No obstante, dirigentes cercanos a Kirchner señalaron a PERFIL que para salir de la discusión respecto al PJ, terminar con los idas y vueltas y en pos de fortalecer la unidad, es que el propio Axel sea el nuevo presidente de PJ bonaerense. Tal como sucede con los gobernadores en otras provincias. Y que eso va a fortalecer la figura del gobernador para los próximos años.

"Máximo de esta manera deja en claro que no hay cuestiones personales y que la unidad está por encima de todo", señalaron las fuentes consultadas..

La interna del PJ bonaerense y el rol de Axel Kicillof

En paralelo, desde hace varias semanas el gobernador bonaerense promueve a la vicegobernadora Verónica Magario como su opción para conducir el partido a nivel provincial. Tras una reunión de los principales referentes del MDF, voceros del espacio indicaron a este medio que la posibilidad de que Magario acceda a la presidencia del PJ “es cada vez más fuerte”.

Ese encuentro tuvo lugar en la ciudad de La Plata y comenzó cerca del mediodía. Participaron los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Alak (La Plata), Pablo Descalzo (Ituzaingó), junto a su padre Alberto Descalzo (ex jefe comunal), Lucas Ghi (Morón), Mario Secco (Ensenada) y Mariano Cascallares (diputado provincial e intendente de Almirante Brown en uso de licencia). También estuvieron presentes los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Gabriel Katopodis (Infraestructura), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefatura de Asesores), Walter Correa (Trabajo), Javier Alonso (Seguridad) y Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario).

A la reunión se sumó además el diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno. Pese al hermetismo que rodeó el encuentro, la situación del PJ formó parte de la agenda. “Se hizo un reporte de cómo vienen las negociaciones y las distintas reuniones que venimos teniendo en distintos puntos de la provincia”, explicó uno de los asistentes horas antes de que trascendiera la posición del titular del PJ bonaerense.

Más allá de las diferencias, ambos espacios coincidieron desde el inicio en la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre la integración del consejo partidario. Mientras el sector alineado con Kicillof reclama mayoría o lugares estratégicos —como los primeros puestos de consejeros por sección electoral, además de la Presidencia y una de las vicepresidencias—, el kirchnerismo busca preservar su peso interno.

Avanzan los contactos entre el kicillofismo y el kirchnerismo

En las últimas 24 horas, los contactos entre el MDF y el kirchnerismo se intensificaron, impulsados por la mediación del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, quien desde el comienzo apostó a abrir canales de diálogo entre las distintas vertientes del peronismo bonaerense.

En ese escenario, la intendenta de Moreno y referente del Movimiento Evita, Mariel Fernández, expresó su intención de incorporarse a la mesa de negociaciones y dejó en claro su voluntad de competir por la presidencia del PJ provincial, incluso frente a la vicegobernadora.

Este jueves, representantes de Fernández se presentaron formalmente en la sede partidaria para acreditar a los apoderados que respaldan su postulación como presidenta del PJ. Según indicaron allegados a la dirigente, en los próximos días avanzarán con la entrega de los avales requeridos.

Antes de que trascendiera la propuesta de Máximo Kirchner de promover a Kicillof para la conducción partidaria, otros dirigentes habían insistido en la continuidad del propio Kirchner al frente del PJ bonaerense. Entre ellos se destacó la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, quien afirmó en diálogo con Somos Radio: “Queremos un peronismo transformador que se banque discutir no solamente con Milei, con el poder económico, con el poder mediático concentrado. Yo quiero un Kirchner”.

Mientras continúan las conversaciones internas, la Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires se reunió este jueves por la noche para definir los plazos del calendario electoral interno.

Como resultado de ese encuentro, se resolvió extender el vencimiento para la presentación de avales hasta el próximo 8 de febrero.





