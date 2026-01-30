Encuesta: casi el 60% de los argentinos se endeuda para hacer frente a gastos cotidianos

El 57,10% de los argentinos se endeuda para hacer frente a gastos cotidianos, en un escenario que volvió a poner bajo presión al bolsillo de los hogares durante enero de 2026. Así lo reveló una encuesta nacional realizada por la agencia Pulso Research en los primeros días del mes, que muestra cómo el deterioro de los ingresos empujó a una mayoría de la población a recurrir al endeudamiento para cubrir consumos básicos.

El relevamiento señaló que esta situación se da en paralelo a una percepción extendida de insuficiencia salarial. Dos de cada tres personas consultadas indicaron que el sueldo o el ingreso familiar no alcanza para llegar a fin de mes, consolidando una tendencia que se profundizó respecto de meses anteriores.

El 75% de los argentinos asegura que su salario pierde contra la inflación

En ese contexto, el endeudamiento aparece como una herramienta recurrente para sostener la economía diaria del hogar. Casi seis de cada diez encuestados admitieron haber incrementado su nivel de deuda para afrontar gastos cotidianos, un fenómeno que creció de manera notoria desde 2024.

La presión financiera no se limitó a un grupo específico. El aumento de la deuda atraviesa distintos rangos etarios, niveles socioeconómicos y regiones del país, lo que da cuenta de un problema estructural en la capacidad de los ingresos para cubrir el costo de vida.

El ajuste también se reflejó en los hábitos de consumo. El 63,3% de los consultados afirmó haber resignado algún consumo durante el último mes, principalmente en alimentos, bebidas y carne, lo que expone que la restricción impacta de lleno en gastos esenciales.

Vacaciones y ahorro

La dificultad para llegar a fin de mes se combina con una limitada capacidad de ahorro. Solo el 33,5% de los hogares declaró poder guardar parte de sus ingresos, mientras que más del 60% reconoció que no logra ahorrar, una situación que se vuelve más marcada entre los mayores de 30 años.

Incluso entre quienes aún pueden ahorrar, la mayoría lo hace en menor medida que antes o destina un porcentaje reducido de sus ingresos mensuales, generalmente inferior al 10%, lo que deja poco margen frente a imprevistos.

Este escenario condiciona también las decisiones vinculadas al descanso y el ocio. Apenas el 11,5% de los encuestados viajó o tiene previsto viajar durante el verano, un nivel similar al del año pasado, en un contexto donde la prioridad está puesta en cubrir gastos básicos.

Dal Poggetto: “La variable de ajuste es el salario de la clase media”

Entre quienes sí pudieron vacacionar, predominan los destinos dentro del país, con una mayor elección de opciones nacionales frente al exterior, una tendencia que acompaña el ajuste general del gasto.

Por último, el panorama que surge del relevamiento muestra un inicio de 2026 marcado por la fragilidad financiera de los hogares, con un 60% de los argentinos recurriendo al endeudamiento para sostener gastos cotidianos, menor capacidad de ahorro y decisiones de consumo cada vez más condicionadas por la falta de ingresos suficientes.

