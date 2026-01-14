Los descuentos para aprovechar en las vacaciones de verano 2026 se multiplican entre bancos y billeteras digitales, con beneficios en pagos, gastronomía, playas, compras y turismo, tanto en Argentina como en destinos clave del exterior como Brasil, Uruguay y Chile, según anunciaron las entidades financieras y plataformas, que buscan facilitar consumos, reducir gastos y mejorar la experiencia de viaje de sus clientes durante la temporada alta.

En un contexto de vacaciones donde el presupuesto es una variable central para las familias, las promociones bancarias y digitales se convirtieron en una herramienta clave para ahorrar en comidas, servicios de playa, transporte, indumentaria y tecnología, con reintegros, cuotas sin interés y facilidades de pago que apuntan a distintos perfiles de consumo.

Banco Macro y MODO

Banco Macro anunció una solución práctica y segura para los clientes que elijan Brasil como destino de sus vacaciones durante el verano 2026, al integrar la tecnología PIX -el sistema de pagos con QR más utilizado en ese país- a la app MODO, permitiendo pagar directamente desde el celular con los dólares de la cuenta del banco:

1- Abrir la APP MODO para escanear el QR -PIX-

2- Visualizar o ingresar el monto en reales.

3- Elegir la cuenta en dólares para pagar.

4- Confirmar la operación.

De esta manera, los clientes pueden abonar consumos en supermercados, restaurantes, bares, heladerías y todo tipo de comercios escaneando el código QR PIX desde MODO, ingresando el monto en reales, eligiendo la cuenta en dólares y confirmando la operación, sin necesidad de trasladar fondos entre aplicaciones y utilizando el tipo de cambio oficial al comprar dólares desde App Macro.

Además, Banco Macro informó que todos los días ofrece un 40% de ahorro en restaurantes de Uruguay y Brasil para pagos con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta a través de Google Pay o Apple Pay, con un tope de devolución de $145.000 por cuenta por mes, como parte de su propuesta de beneficios para el verano en Argentina y la región.

Banco Supervielle

Durante toda la temporada de verano, los clientes de Banco Supervielle acceden a beneficios especiales en paradores de Pinamar pagando con MODO desde la app del banco, con descuentos diferenciados según cartera en gastronomía y alquiler de sombras, tanto en el Parador El Dorado como en el Parador KOTA de Pinamar Norte.

En El Dorado, los ahorros en restaurante y servicios alcanzan el 20% para Cartera General, 25% para Plan Sueldo y 30% para Identité, con un tope mensual de $300.000, mientras que en sombras se ofrecen hasta 12 cuotas sin interés con Visa y descuentos adicionales pagando con MODO, con topes de hasta $150.000 para clientes Identité.

A estos beneficios se suman promociones con Visa Signature en gastronomía en Argentina, Brasil y Uruguay, con 40% de reintegro entre el 26 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, además de descuentos Mastercard en gastronomía y paradores durante enero y febrero, consolidando a Supervielle como uno de los bancos con mayor presencia en destinos turísticos.

Banco Provincia

Banco Provincia lanzó beneficios de temporada para usuarios de Cuenta DNI, con un 25% de ahorro todos los días en comercios adheridos, con tope semanal de $10.000 por marca, lo que permite combinar consumos y lograr un ahorro significativo durante una quincena de vacaciones en la Costa Atlántica.

Según el esquema difundido, una familia tipo puede reducir gastos en restaurantes, heladerías y confiterías pagando desde las aplicaciones de cada integrante, acumulando ahorros en almuerzos, cenas y postres, además de aprovechar descuentos en productos regionales como alfajores y opciones para las tardes de playa.

El beneficio se extiende también a locales Full YPF los fines de semana, con 25% de descuento y tope semanal de $8.000, lo que permite que, combinando distintas marcas y consumos, el ahorro total de una familia durante 15 días de vacaciones pueda superar los $250.000.

Banco Santander Argentina

Banco Santander ofrece beneficios gastronómicos en Argentina con descuentos del 25% para clientes Select y del 15% para el resto, todos los días y sin tope, con tarjetas Santander Visa de débito y crédito, como parte de su propuesta de verano.

En Uruguay, la entidad lanzó la Ruta Gourmet Santander, vigente hasta el 28 de febrero de 2026, con hasta 15% de reintegro en más de 80 restaurantes, tope por transacción y un tope acumulado durante la vigencia, en una estrategia regional que también incluye promociones adicionales en Uruguay y Brasil.

Mercado Pago

Mercado Pago renovó en enero sus beneficios con descuentos de hasta 30% y hasta 18 cuotas sin interés en supermercados, gastronomía, combustible, paradores, indumentaria, tecnología y servicios, pagando con QR, tarjeta prepaga o tarjeta de crédito, con una amplia variedad de promociones pensadas para acompañar los gastos de vacaciones.

Además, la propuesta de esta billetera virtual se completa con un fuerte foco en la financiación, ya que los usuarios de la tarjeta de crédito pueden acceder a 3 cuotas sin interés en todas las compras dentro de Mercado Libre y en pagos con QR superiores a $30.000, junto con planes de hasta 18 cuotas sin interés en marcas seleccionadas de tecnología, telefonía, movilidad y servicios de mantenimiento, una opción clave para distribuir gastos grandes durante el verano.

Ripley

Ripley lanzó un cupón exclusivo para consumidores argentinos que viajen a Chile, con precios que pueden ser hasta 50% más bajos que en Argentina en indumentaria y hasta 60% menos en tecnología, permitiendo comprar desde Argentina con DNI en su tienda online y recibir los productos directamente en el lugar de alojamiento durante el viaje.

Otro punto destacado es la posibilidad de asegurar stock y precios antes de viajar, ya que las compras pueden realizarse antes del viaje y programarse con entrega directa en hoteles o alojamientos en Chile, evitando filas y traslados durante las vacaciones.

Esta modalidad permite planificar mejor el presupuesto, aprovechar el tipo de cambio favorable y concentrar el tiempo del viaje en el descanso, sin resignar compras de indumentaria o tecnología a valores significativamente más bajos.

