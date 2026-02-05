Luis "Toto" Caputo cargó contra Marco Lavagna y Axel Kicillof

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo hablo sobre el indice de inflación que quería implementar el renunciado titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Marco Lavagna, y realizó una critica contra el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre la exportación de autos.

En declaraciones en el programa de Luis Majul, el Ministro dijo: "Marco quería cambiar el índice y ya tenía una fecha. El Presidente no estaba de acuerdo”.

Empresario textil calificó de "payaso" a Caputo y de "idiota" a Adorni

Caputo tampoco ahorro criticas contra Axel Kicillof, sobre quien comentó que un empresario de la industria automotriz le pidió una reunión al gobernador y dijo: “Los mismos que hablan de proteger la industria nacional, le cobran 10 puntos de impuestos por las exportaciones. Yo les pedí que hablen con los gobernadores porque de nada sirve nuestro esfuerzo por quitar los aranceles si ellos les cobran 10 puntos. Le pidió una reunión al gobernador de Buenos Aires y les respondió que ‘no es una buena foto política'".

En la otra vereda, fuentes cercanas al Gobernador dijeron a Perfil que "Luis Caputo desconoce la realidad Argentina" y agregaron "dice que Axel no recibe a los representantes de la industria automotriz y se había reunido el día anterior".

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, mostró en su cuenta de la red social X la reunión que llevaron adelante junto con el Axel kicillof con Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto y representante de Mercedes Benz en Argentina.

"La empresa confirmó su intención de exportar este utilitario a Estados Unidos y Canadá. Seguimos impulsando la articulación entre el sector público y el privado para construir un modelo virtuoso de industrialización con desarrollo e inclusión", destacó Costa en una publicación del martes 3 de febrero, un días antes de la entrevista del ministro de Economía con Luis Majul.

La salida de Marco Lavagna del INDEC

Al momento de referirse por la salida de quien hoy es el ex titular del INDEC, Caputo indicó que "Lavagna se fue en condiciones totalmente amigables".

Además, el Ministro insistió en dejar claro que nunca existió ninguna presión para modificar la forma de la medición. "Ni el FMI ni el mismo presidente presionaron", dijo Caputo, para luego indicar que el plan de Javier Milei, desde siempre fue cambiar la formula una vez que "se haya terminado el proceso de desinflación, cuando la inflación haya llegado a cero, para que la base de la comparación sea siempre la misma".

"Cuando la inflación en junio daba un punto y medio, Marco Lavagna calculó que en enero se podría implementar la nueva medición" informó el Ministro, pero luego advirtió que por culpa del "ataque político que generó el 50% de dolarización del M2 y una caída brutal de la demanda del dinero, impacto en el índice de crecimiento, pego fuertemente en el riesgo país y generó un nuevo escalón en el nivel de inflación", justificando la suba del IPC desde mediados del 2025.

En desarrollo...