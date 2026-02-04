Se suspendió la reunión de gobernadores en el CFI impulsada por Kicillof, Quintela e Insfrán

En medio de las negociaciones por la reforma laboral, los gobernadores aliados al gobierno suspendieron la reunión que tenían prevista para este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) por pedido del ministro del Interior Diego Santilli junto a las ausencias por parte de los aliados que acordaron mantener el hermetismo.

Según reveló El Cronista, este martes los mandatarios provinciales más cercanos al presidente Javier Milei ya habían advertido que no participarían del encuentro a partir del objetivo del oficialismo de negociar con cada provincia de forma reservada con respecto a los avances de la propuesta que se debatirá en el Congreso.

Se reúne la Mesa Política y ultima los detalles para el debate por la reforma laboral

Tras la suspensión de la reunión pactada para este miércoles, la última versión que se deslizó, según el medio mencionado, es que se podría generar un encuentro por Zoom entre aquellos opositores al Gobierno: Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires; Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gustavo Melella, de Tierra de Fuego; Gerardo Zamora, exgobernador y jefe político de Santiago del Estero, y Sergio Ziliotto, de La Pampa.

Ziliotto, el único de los opositores que dialoga con Nación y que rechazó la reforma, tuvo una reunión este martes con Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la cual habría pedido avanzar sobre que los 600 kilómetros de rutas nacionales pasen a la provincia y habría reclamado por el acuerdo de la deuda de las cajas jubilatorias, que ronda los $400.000 millones, entre otras cuestiones.

Reforma laboral: Patricia Bullrich reúne a los “dialoguistas” mientras los gobernadores peronistas buscan unificar posición

Frente al deseo del Ejecutivo de alcanzar la reforma laboral, el Gobierno buscó realizar negociaciones de demandas puntuales de cada provincia a cambio de obtener el acompañamiento legislativo, evitando que se produzca una fisura interna o se consolide un bloque opositor de mayor tamaño.

Para trabajar en el objetivo del Gobierno, los funcionarios de a administración libertaria comenzaron a tener reuniones con los gobernadores abiertos al diálogo para tratar cuestiones relacionadas a la infraestructura, deudas previsionales y transferencias de competencias, entre otras cosas, y así alcanzar alianzas parlamentarias.

En paralelo, durante la tarde del martes la senadora Patricia Bullrich cerró un acuerdo con los aliados provinciales para llamar a sesión el próximo miércoles 11 de febrero, teniendo este viernes como plazo para definir de que forma se compensará a las provincias para blindar el capítulo fiscal.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, rechazó la reforma laboral

Este martes 3 de febrero, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue recibido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, y durante el encuentro reiteró su rechazo al proyecto de reforma laboral y reclamó nuevamente la deuda que mantiene Nación con su provincia.

Al concluir la reunión, que se extendió poco más de una hora, el gobernador pampeano habló frente a distintos medios de comunicación, solicitó un proyecto que “beneficie a todos” y propuso abrir el debate respecto al articulado elaborado por los ministros Federico Sturzengger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía).

Sergio Ziliotto

"Una reforma laboral es algo que tiene que beneficiar a todos y que se debata sin que participen o hayan participado inicialmente de la redacción, tanto los trabajadores como las pymes, le da un marco de sectorialidad que no se condice", manifestó desde el Patio de Palmeras en Balcarce 50.

Desde su lugar, el mandatario pampeano, uno de los más críticos, agregó: "Se lo planteé recién en la reunión con Adorni y con Santilli. Habría que ampliar el debate, buscar que aporten los trabajadores, la CGT lo ha planteado, yo estuve reunido con la CAME también, el sector de las pymes tampoco ha sido consultado".

"Son reformas que son necesarias pero necesitan la participación de todos los actores, si no va a ser una ley que no va a tener asiduos. Siempre hay que plantear que la generación de trabajo no pasa por la modificación de una ley, tiene que ver con las relaciones laborales, con la economía. Esto no soluciona absolutamente nada", concluyó.

