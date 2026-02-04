Se reúne la Mesa Política y ultima los detalles para el debate por la reforma laboral

La Mesa Política del Gobierno de Javier Milei se reunirá hoy en horas del mediodía para continuar definiendo la estrategia en el marco de las negociaciones por la reforma laboral, que encuentra en el capítulo fiscal y en la merma de la masa coparticipable el principal escollo para ser aprobado y la resistencia de los gobernadores.

La reunión tendrá lugar en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hasta donde se trasladarán la Secretaria General, Karina Milei, el asesor presidencial, Santiago Caputo, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, el Ministro del Interior, Diego Santilli y la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich, quien ayer fijó fecha de tratamiento para el próximo 11 de febrero en el Senado. También asistirá el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, atravesado por la polémica del #INDEC y la pelea por los fondos con los gobernadores.

El encuentro de la mesa chica de la Casa Rosada pretende ultimas los detalles de una negociación que el oficialismo comenzó a ponerse cuesta arriba, sobre todo los mandatarios aliados que pretenden compensaciones en a cambio de la merma de masa coparticipable, por la baja de la alícuota del 32% al 27% de Ganancias, lo que también tendrá impacto en las arcas nacionales y en el presupuesto de Anses.

Pese a ello, en la Casa Rosada son optimistas. Días atrás hasta se animaban a deslizar el número de "44" votos para la votación en general aunque saben que habrá capítulos o artículos que quedarán en el camino.

En la previa del encuentro las negociaciones que viene llevando a cabo Santilli, lograron desactivar la reunión con los gobernadores (de distintos signos políticos) tendrían en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para unificar una postura ante la merma de recursos. Una postal que habría traído ruido y sembrado dudas respecto del respaldo de la iniciativa con la que la Casa Rosada pretende blandir un triunfo.

