El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el expresidente Alberto Fernández protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales que inició con el conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y el CEO de Techint, Paolo Rocca, y derivó en reclamos vinculados a la cuarentena impuesta por la administración anterior durante la pandemia de Coronavirus.

La discusión entre ambos se desató cuando Adorni citó un video del exmandatario en el que hablaba del conflicto del gobierno con la metalúrgica y acotó "¿?", a modo de cuestionamiento y en tono algo burlón.

"Claramente me pongo del lado de Techint, lo que no quiere decir que este de acuerdo en todo lo que es la política de Techint. Yo no quiero defenderlo a Rocca", indicaba Fernández en el recorte, parte de un diálogo que mantuvo este lunes con el periodista Diego Schurman en ¿Quién sos? (Radio Con Vos).

"Comprendo el esfuerzo de Pavorni por pegar pelo donde no crece. Lo que me asombra es su esfuerzo por recortar lo que digo y acomodarlo a su relato", respondió el exjefe de Estado ante la publicación del funcionario libertario y remarcó: "Lo que dije, y reitero, es que yo no defiendo a Rocca. Defiendo la industria nacional y el trabajo argentino".

Tras chicanear al jefe de Gabinete por sus implantes capilares, Fernández añadió: "Es un país donde el ministro de Economía compra su ropa en el extranjero, donde cierran treinta empresas por día, donde el desempleo y la inflación crecen y por eso decidieron ocultar la realidad. Veo que en ese gobierno todos enloquecen cuando ven el 3%".

Adorni justificó la salida de Lavagna y dijo que la fórmula "se va a cambiar cuando la inflación sea cero"

"Señor: en su caso, utilizar el verbo “pegar” tal vez no haya sido la mejor elección. De igual forma aprovecho para contarle que el pelo no se 'pega', sino que se implanta", respondió Adorni redoblando la apuesta y haciendo referencia a la denuncia por violencia de género que la exprimera dama Fabiola Yáñez realizó contra el expresidente.

El jefe de Gabinete continuó: "También le comento que mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a los argentinos de forma indefinida allá por el año 2020. Su gobierno será recordado como el peor de la historia, por lo que tal vez no sea muy atinado seguir acotando bobadas en X. Que Dios se apiade de su alma".

Desde su lugar, el expresidente citó una publicación de Adorni del 19 de marzo de 2020 en el que llamaba a respetar la los protocolos impuestos por la gestión del exmandatario frente al avance de la pandemia de Covid-19 tanto en el mundo como en el país. "Cumplamos todos con la cuarentena. Por nosotros y por los demás", pedía en aquel momento.

"PAVORNI este tweet fue antes o después de que no pudiste ir a pegarte pelo? Buscate un "problema honesto" diría Pappo. Ocupate del 3%...hablo de inflación", concluyó el expresidente volviendo a la chicana por los tratamientos realizados por el funcionario libertario.

