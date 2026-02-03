El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la decisión del Gobierno de mantener el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) tras la renuncia de Marco Lavagna, quien impulsaba la implementación de un nuevo indicador para medir la inflación, y aseguró que el cambio no se concretó “por instrucción del Presidente”.

Adorni aseguró que la fórmula de medición “se va a cambiar cuando la inflación sea cero”.

En declaraciones al canal LN+, el funcionario explicó que el ahora ex titular del organismo buscó aplicar la nueva metodología de manera inmediata y que su salida respondió a diferencias con la conducción del Ejecutivo.

La inflación, un detonante anunciado para la salida de Lavagna del Indec

“Quiso aplicar la metodología ahora y no vio en su tarea la posibilidad de no hacerlo y se fue. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que él cree”, afirmó Adorni en una entrevista con Luis Majul.

“No queremos que el kirchnerismo utilice como excusa que nosotros estamos falseando los datos de inflación. Nosotros somos respetuosos con los datos. La única manera de mostrarle a la gente si el índice de inflación mejora o empeora es tener datos comparables y los tenés cuando no cambiás la metodología. No era justo en términos de transparencia hacia la gente cambiar hoy la canasta”.

En desarrollo...

LT