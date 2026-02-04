La Justicia determinó que las firmas en un contrato de representación son de Tapia y Toviggino

Una pericia caligráfica a cargo de la especialista Liliana Beatriz Quintana determinó que las firmas en un contrato corresponden a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pericia, que es de diciembre pero recién se da a conocer ahora, es en la causa que les inició Guillermo Tofoni por la firma de un contrato de representación para la organización de partidos amistosos de la selección nacional.

Tofoni denunció a Tapia y Toviggino por supuesta administración fraudulenta, luego de que designaran a la empresa de Javier Faroni y su pareja, Erica Gillette, para cobrar en Estados Unidos contratos de la selección. Según LA NACION la empresa TourProdEnter que integran Faroni, Gillette y otras cuatro personas con domicilio en Bariloche desviaron al menos 42 millones de dólares.

Tofoni tenía un contrato para la organización de partidos amistosos de la selección para su empresa World Eleven Inc y denunció que tras el triunfo de la Argentina en el Mundial de Qatar 2022, la AFA lo desplazó y desconoció el contrato, para beneficiarse. Ese contrato, entre la AFA y World Eleven Inc, se había firmado el 4 de mayo de 2021.

En 2023 Tofoni denunció que se incumplió el contrato e inició acciones legales contra Tapia y Toviggino, por presunta defraudación. Según Clarín en el acuerdo firmado en mayo de 2021 no hubo un escribano presente.

En el expediente judicial, la AFA alegó que el contrato era nulo, porque faltaba la aprobación del Comité Ejecutivo.

La pericia se hizo en el marco de la causa que instruye el juez Javier Jorge Cosentino, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 8.

En otra causa, en la justicia federal, Tofoni también había denunciado a Tapia por presunta defraudación y lavado de activos pero se desestimó, por inexistencia de delito.

