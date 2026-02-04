La asociación no gubernamental Human Rigths Watch lanzó su informe anual y denunció que el presidente Javier Milei y altos funcionarios del gobierno libertario han utilizado una "retórica hostil" contra los periodistas, un comportamiento que perjudica a la democracia en el país.

En el capítulo argentino incluido dentro del reporte que la ONG presentó este miércoles en Washington, se resaltó la retórica hostil del presidente utilizada "para estigmatizar", sus declaraciones en las que indicaba que "no odiamos lo suficiente a los periodistas" y acusaciones realizadas contra comunicadores "sin pruebas, de recibir sobornos".

"En el segundo año de gobierno del presidente Javier Milei se caracterizó por recortes en el financiamiento de programas sociales, obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión pacífica e intentos de socavar los controles constitucionales sobre el poder ejecutivo", se añadió también en el informe.

El reporte, que abarcó varios temas vinculados al Gobierno argentino, más allá de la libertad de expresión, indicó que "la baja de la inflación contribuyó a reducir los niveles de pobreza mientras que la proporción de trabajadores informales aumentó".

Desde la ONG señalaron que se redujo la inflación interanual respecto de 2024, aunque se registró un aumento de 55,4% en los precios de los bienes y servicios esenciales como vivienda, agua y energía e el mismo período. En paralelo, se destacó que las tasas de pobreza y pobreza extrema disminuyeron en 2025, aunque a un ritmo más lento.

En el reporte se recordó que aún no se completaron las dos vacantes disponibles en la Corte Suprema.

"El Gobierno continuó con la reducción del gasto público, lo que impactó en servicios y programas sociales destinados al cumplimiento de derechos como la educación y la salud" y "los recortes también afectaron a las jubilaciones y las pensiones para personas con discapacidad", puntualizó luego el informe de HRW, aunque destacó que se amplió el presupuesto de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La ONG también habló sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas y advirtió que desde hace años el Congreso no obtiene la mayoría de dos tercios necesaria para designar Procurador General, Defensor del Pueblo y a dos magistrados vacantes de la Corte Suprema de Justicia.

En lo que respecta a las instituciones democráticas, en el informe también se recordó que hace aproximadamente un año, en febrero de 2025, Milei firmó un decreto para designar al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla en las vacantes disponibles dentro del máximo tribunal.

En el documento se explicó que el Senado "se encontraba debatiendo propuestas para ampliar el número de magistrados de la Corte Suprema", medida anteriormente utilizada para "garantizar el control político" en la Corte y, por otro lado, se señaló que actualmente el máximo tribunal está compuesto por tres hombres.

En cuanto a la corrupción en Argentina, la ONG destacó la pena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que la Corte Suprema impuso en junio sobre la expresidenta Cristina Kirchner por el fraude realizado en el marco de la causa Vialidad, vinculado a proyectos de infraestructura realizados durante su mandato.

HRW también mencionó la creación de la comisión investigadora que partió luego de que Milei fuera acusado de "utilizar sus cuentas en redes sociales para promocionar una criptomoneda que fracasó rotundamente y costó a los inversores unos US$ 250 millones", en referencia al caso $Libra.

El informe también mencionó las acusaciones de corrupción vinculadas a Karina Milei.

Dentro del informe también fue mencionado el caso sobre los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en lo que apuntaba contra la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la acusaba de recibir sobornos por la compra de medicamentos por parte del Gobierno.

"Por un pedido del Karina Milei, un juez prohibió la difusión de grabaciones de audio similares atribuidas a su persona , una medida que viola la libertad de expresión", concluyó el informe sobre uno de los expedientes que actualmente involucra a la hermana del presidente.

