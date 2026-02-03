Cuadernos: el abogado de Cristina Kirchner pide la nulidad de la causa y fue contra los arrepentidos

Este martes 3 de febrero, tras la feria judicial, se reanudó el debate oral y público del caso Cuadernos, donde la exmandataria Cristina Kirchner está acusada como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales.



Carlos Beraldi, el abogado de la expresidenta que no esta presente porque no está obligada a conectarse, apuntó contra los arrepentidos al sostener que: "el proceso vulneró una garantía central de la defensa que es el derecho a declarar, al entender que las confesiones no fueron espontánea".

"Este proceso surgió de un engaño", indicó el defensor de la exmandataria y profundizó: "Estamos en presencia de un proceso nulo, se incurrió en el vicio de forum shopping. Es necesario que juez y fiscal sean elegidos por sorteo, no a dedo, lo que en este caso se vulneró de una manera grosera".

Con respecto a los arrepentidos de la causa, el letrado sostuvo que la ley del arrepentido se tomó en la Justicia como un "elemento de presión y de chantaje". "Hablemos de la estafa de los arrepentidos, este proceso se sostiene sobre un artificio que supone ser la supuesta Ley de los Arrepentidos, acá no se usó un mecanismo legal", amplió.

"Se los quebró, a través de la detención preventiva", aseveró sobre los arrepentidos dentro de la causa y concluyó: "Les pido que esto tenga un punto, que estas prácticas no se repitan, esto no puede ocurrir. Esto se tiene que sancionar, con la nulidad de todo, si dejamos que evolucione seguiremos avalando ilegalidades".

En desarrollo...