Crisis del Indec: el Gobierno maniobra control de daños tras error no forzado

El Gobierno de Javier Milei busca dar vuelta la página y dejar atrás la crisis desatada por la eyección de Marco Lavagna del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). En los pasillos de la Casa Rosada, el oficialismo se aferra al guion oficial para no perder credibilidad frente a los mercados: “Es poco serio cambiar la metodología en medio de un proceso de desinflación”, sostuvo hoy un importante funcionario ante este medio. La Casa Rosada y Economía miraron con atención durante toda la jornada la evolución de los precios de los bonos soberanos. Los activos financieros argentinos tuvieron una jornada de caída.

De esta manera, el Ejecutivo intenta aquietar las aguas tras la salida de Lavagna y la sorpresiva reposición de la antigua metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La explicación oficial tiene gusto a poco para los analistas, especialmente porque el propio Gobierno había anunciado que, a partir de enero de este año, se implementaría una nueva canasta para medir la inflación en Argentina.

Según explicaron fuentes oficiales, la decisión fue tomada en conjunto por el Presidente y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. El objetivo principal fue “evitar especulaciones mediáticas” en el Palacio de Hacienda, aunque todavía no hay certezas sobre cuándo se aplicará finalmente la nueva medición que reflejará consumos actualizados de los hogares. Si bien se presume que sería en agosto, mes en el que Milei vaticinó que la inflación "comenzará con cero", no existe confirmación oficial.

Un argumento llamativo esgrimido desde el entorno presidencial es que el nuevo índice incluso habría arrojado una cifra por debajo de lo que se anunciará como inflación de enero. En sintonía con esto, el ministro Caputo utilizó sus redes sociales para desmentir declaraciones recientes de Lavagna. "... daba una décima menos que el índice actual", sostuvo el titular de la cartera de Economía. También le llovieron críticas por haber adelantado datos de estadísticas, violando el artículo N°13 de la Ley de creación del Indec.

La preocupación del Gobierno se verificó el día lunes, cuando en el día que comenzaban las sesiones extraordinarias el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el propio Caputo desplegaron un raid mediático con el objetivo de llevar calma, tras una decisión que emparentó al gobierno de Milei con las prácticas del kirchnerismo.

La ruptura también sacó a la luz facturas políticas: el Gobierno no tardó en señalar los vínculos del ex titular del INDEC con Sergio Massa, una jugada curiosa dado que Milei mantuvo a Lavagna en su puesto durante más de dos años de gestión. Además, trascendieron supuestos roces técnicos con otros funcionarios y críticas por errores en la medición de la balanza turística. En contrapartida, desde la Casa Rosada aseguran que su reemplazante, Pedro Lines, es un cuadro técnico sólido que no formó parte de la cuestionada etapa de Guillermo Moreno en el organismo.