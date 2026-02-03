El riesgo país subió a 500 puntos mientras caen bonos en dólares y ADRs en Wall Street

Los bonos y ADRs argentinos cotizan en baja este martes 3 de febrero, luego del anuncio del Gobierno de mantener sin cambios la metodología de medir la inflación por parte del INDEC.

Los bonos en dólares que más caen son AL35D (-0,8%), AE38D (-0,7%) y AL41D (-0,6%). Por su parte, los ADRs en dólares muestran caídas lideradas por Globant (-13,8%), Edenor (-6,6%) y Grupo Financiero Galicia (5,3%).

En ese contexto, el riesgo país volvió a subir para ubicarse en 500 puntos. El indicador que elabora el JP Morgan había llegado a tocar los 484 puntos durante la semana pasada, para luego comenzar a escalar lentamente.

En la plaza local, el panel líder del Merval también se tiñe de rojo, con las mayores bajas encabezadas por Sociedad Comercial del Plata (-6,4%), Edenor (-5,5%) y Supervielle (-4,7%).

La inflación, un detonante anunciado para la salida de Lavagna del Indec

Dólar oficial a la baja

En cuanto a las divisas, el dólar oficial anotó su primera baja en ocho jornadas. En el Banco Nación se vendió a $1.465, anotando una caída de $5 respecto a la rueda anterior. El dólar blue también bajó para cerrar en $1.450, el valor más bajo desde el 12 de diciembre pasado.

El dólar mayorista retrocedió en la misma medida y cerró en $1.446, quedando a un 8,6%del techo superior de la banda de flotación.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP subió a $1.458,52, mientras que el contado con liquidación (CCL). En el mercado informal, el dólar bluese movió en $1.450 para la venta, su valor más bajo desde el 12 de diciembre.

Cambios en el INDEC y marcha atrás con el nuevo índice de inflación

Este lunes, el titular del INDEC, Marco Lavagna presentó su renuncia como titular del INDEC y el ministro de Economía, Luis Caputo, tras anunciar a su sucesor Pedro Lines, informó que el INDEC no aplicará el nuevo criterio para medir la inflación, que estaba previsto para el dato de enero.

"La decisión generó algo de ruido, aunque la fuerte reputación y credibilidad de Milei eliminan riesgos de volver a prácticas del pasado asociadas al kirchnerismo", señalaron desde Max Capital. La intervención del INDEC entre 2007 y 2015 sigue siendo historia reciente, y cualquier evento que genere incluso una mínima controversia introduce ruido innecesario en un momento en que la credibilidad de la institución aún se está reconstruyendo.

"Por ello, creemos que postergar un cambio que eventualmente deberá implementarse, dada la modificación de los patrones de consumo en las últimas dos décadas, termina generando ruido innecesario", añade la consultora.

LM