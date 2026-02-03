Inflación y política según Timerman: “Quienes apoyan a Milei saben que es agresivo, la crisis del INDEC impacta más en su fortaleza”

La gestión del presidente Javier Milei logró reducir notablemente la inflación en Argentina, con datos del INDEC que muestran una caída desde más del 200% anual a fines de 2023 hasta cerca del 30% a fines de 2025, aunque críticos como José Luis Espert y Roberto Lavagna cuestionan la metodología del IPC por subestimar los costos reales del consumidor. Así, Raúl Timerman señaló: “Quienes apoyan a Milei saben que es agresivo, la crisis del INDEC impacta más en su fortaleza”, en una entrevista radial en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) donde analizó cómo la salida de Marco Lavagna del organismo amenazó la credibilidad oficial y expuso los desafíos estratégicos del gobierno.

El consultor y analista político argentino, Raúl Timerman, cuenta con una larga trayectoria en comunicación estratégica, opinión pública y campañas electorales. Se desempeña como director del Grupo de Opinión Pública, socio de la consultora Comunicaciones Sudamericanas y suele participar como comentarista en medios y conferencias sobre la coyuntura política y electoral del país. Además de su actividad como analista, Timerman es autor de libros sobre campañas políticas y ha brindado conferencias en universidades y eventos públicos.

Me llamó la atención la importancia que le das al error que el gobierno comete al perder, como jefe del INDEC, a una persona que, al venir del gobierno anterior, contaba con una especie de credibilidad que trascendía lo político, en el punto en el que el gobierno centra su logro más importante: la inflación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Efectivamente, casualmente estoy en Uruguay. Hace años que conozco a un consultor político uruguayo muy particular, vive en San Carlos, un poco separado del mundo, se llama Daniel Esquivel, y hablamos mucho, por supuesto, de campañas electorales con él. Él sostiene la tesis de que, en una campaña electoral o cuando uno está enfrentado políticamente con otro, no hay que pegarle en las debilidades, sino en las fortalezas, porque las debilidades son conocidas por quienes las aceptan.

Tomemos el caso de Milei, porque también hablábamos mucho de por qué Milei en Argentina sí y Milei en Uruguay no. Digamos que es un tema interesante. Él me decía: "Vos decís, 'Milei ataca a los periodistas, Milei es maleducado, Milei es agresivo, Milei es antidemocrático, tiene 50% de aprobación de gestión'. Esos saben que es así. Entonces, no es ahí donde vos le tenés que pegar; le tenés que pegar en las fortalezas. ¿Cuál es la principal fortaleza? La vida de Milei, por la gente que lo apoya: el control de la inflación. Ahora bien, vos tenés dos caminos: Milei no puede controlar la inflación.

Es un camino que aparece por primera vez con la renuncia de Lavagna. Porque cuando ven que el índice no es el que quieren, entonces vos podés decir que no pueden controlar la inflación. Y tenés el otro camino, que es que no puede controlar la inflación sin ser a costa de la clase media, que se ve empobrecida, a costa de la pérdida de puestos de trabajo, a costa del sufrimiento de una parte de la población. Pero acá es la primera vez en que queda nítido, a partir de una decisión que el gobierno no puede evitar, que es la de Lavagna de irse, que falla en el control de la inflación".

Macri 2026: su rol de “observador” de Milei, el plan del PRO y su nueva vida sin Juliana

La verdad, te diría que es excelente el análisis y la conversación con tu amigo uruguayo, respecto de que el talón de Aquiles es la fortaleza y que, para que haya un costo de reputación por parte de quien conduce el oficialismo, la oposición tendría que preocuparse de mostrar debilidades allí donde aparece la fortaleza. Y evidentemente es el control de la inflación, el punto más importante que tiene el gobierno, y como decís vos, tiene distintos flancos: uno de que lo logra, pero a costa de…, y el otro, que no lo logra, y que encima de eso tiene que echar al jefe del INDEC.

MV