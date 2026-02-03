Qué pasó detrás de la renuncia de Marco Lavagna al frente de INDEC

El economista, Félix Schmidt, analizó para Canal E la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del INDEC, la cual reavivó el debate sobre la medición de la inflación en Argentina y el impacto político del cambio metodológico del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Para contextualizar esta renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC hay que encararlo desde una discusión más política que técnica”, afirmó Félix Schmidt. Según explicó, Lavagna defendía la implementación de una nueva metodología que ampliaba significativamente la base de precios relevados: “Contiene una medición de más de 500 mil precios contra las 320 mil de la metodología anterior”.

Las desactualizaciones del IPC

Asimismo, detalló que el actual índice todavía se apoya en patrones de consumo desactualizados: “Con el índice actual que está funcionando hasta el momento se estaban operando los gastos de los hogares medios en 2004”. En ese contexto, explicó que las tarifas tenían entonces un peso menor porque “después de la crisis de 2001 las tarifas no se dolarizaron”.

De acuerdo con Schmidt, la nueva medición implicaría un salto en la inflación registrada: “Esto hace que el nuevo índice de inflación o el nuevo IPC abarque entre un 0,7 y un 1,5 a 2% más que la medición que se estaba usando hasta el momento”. Ese posible resultado, advirtió, colisiona con el discurso oficial: “Esto generó ruidos políticos y contradice un poco la narrativa del Gobierno que está queriendo imponer”.

La renuncia de Marco Lavagna y su impacto en el mercado

Sobre la explicación brindada por el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó: “Sin dudas que la discusión viene por ese lado”. En ese sentido, alertó sobre los riesgos institucionales: “Esta salida medio desprolija se terminó generando un cierto ruido en la confianza de los inversores”.

El entrevistado remarcó que existe una sensibilidad especial en torno al INDEC: “Está como la épica de que el INDEC estuvo manipulado durante mucho tiempo y volver a esa idea donde las estadísticas se tocaban”. Además, recordó que, “hay muchos instrumentos de inversión vinculados a las estadísticas oficiales”.

Respecto al nombramiento del nuevo titular del organismo, señaló que su perfil técnico aportó cierta calma, aunque dejó un dato inquietante: “Lines estaba buscando otro empleo antes de ser designado como nuevo director”.