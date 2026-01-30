El riesgo país terminó enero por debajo de los 500 puntos, a pesar de la baja de bonos en dólares

El riesgo país terminó enero de 2026 por debajo de los 500 puntos, marcando una caída de 13% con respecto a la primera jornada del mes.

Tras haber tocado los 484 puntos, el indicador del JP Morgan tuvo un rebote que lo llevó a los 496 puntos por la baja de los bonos argentinos en dólares.

Los bonos soberanos en dólares operaron con bajas en la última jornada, lideradas por el Global 2046 (-1,4%), el Global 2035 (-0,6%) y el Bonar 2029 (-0,5%). Pese a ello, enero dejó subas de hasta 5,4%, como fue el caso del Global 2041.

En Wall Street, los ADRs argentinos cerraron con bajas generalizadas, en un clima internacional adverso. Las caídas más pronunciadas fueron las de IRSA (-5,5%), Ternium (-4,9%) y Loma Negra (-4%). Aun así, en el acumulado del mes se destacaron Telecom (+16,1%), Tenaris (+15,3%) y Corporación América (+12,7%).

A nivel bursátil, el S&P Merval cedió 0,4% hasta los 3.199.554 puntos, aunque avanzó 1,1% en dólares y cerró en torno a los 2.142 puntos. Las mayores bajas de la rueda fueron para Transportadora de Gas del Norte (-2,8%), Cresud (-1,9%) y Edenor (-1%), mientras las subas estuvieron encabezadas por Transener (+2,5%), Pampa Energía (+1,9%) e YPF (+1%).

En el balance mensual, el índice líder ganó 4,8% en pesos y 6,7% medido en dólares CCL. Dentro del panel principal, las mayores subas de enero fueron para Telecom (+15,7%), BYMA (+15,5%) y Banco Macro (+12,7%).

El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas marcaron otro máximo en la era Milei

En la plaza local, la mayoría de las acciones del panel lider del Merval cotizaron a la baja. Las más importantes se dieron en Irsa (-2,9%), Transportadora Gas del Norte y (-2,9%) BYMA (-1,8%).

La caída del riesgo país en el primer mes de 2026 es atribuida principalmente a la señal que envió el Gobierno de Javier Milei a los mercados con la nueva política de compra de dólares para fortalecer las reservas internacionales.

Esta semana, las reservas superaron los US$ 46.000 millones, un hecho que no ocurría desde agosto de 2021.

“El mercado necesita validar que la acumulación de reservas es sostenible en el tiempo. Ese es un driver clave, aunque no el único: si la actividad se frena, cae la recaudación y el superávit se debilita, lo que resta capacidad para seguir comprando dólares”, afirmó Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital Group.

“El mercado estará atento a señales sobre un regreso de Argentina al mercado global de deuda, luego de que Ecuador hiciera lo propio”, indicaron desde TSA Bursátil.

Esta semana, la provincia de Córdoba emitió en mercado internacional un bono con vencimiento en 2035, a una tasa de 8,6% nominal anual, recaudando US$ 800 millones.

Los dólares en enero

El dólar oficial cerró sin cambios este viernes 30 de enero. La divisa estadunidense cerró a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

El dólar blue cayó en la última jornada de enero cerró a $1.470 para la venta, acumulando en enero un retroceso de $60 (-3,9%).

El tipo de cambio mayorista cerró a $1.447 para la venta, ubicándose a 7,9% del techo de la banda de flotación ($1.563).

En cuanto a las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.459,65, marcando un retroceso mensual de 1,4%, mientras que se ubica en $1.501,01, anotando una baja en enero del 1,3%.

LM