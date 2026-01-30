Mariano Fernández: “No baja el riesgo país solo de Argentina sino en todos los emergentes porque sube el riesgo de los países centrales”

La reciente baja en el Riesgo País de Argentina no refleja un logro exclusivo del país, sino un efecto global ligado a la desdolarización y la incertidumbre internacional. Según el economista Mariano Fernández en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), “No baja el riesgo país solo de Argentina sino en todos los emergentes porque sube el riesgo de los países centrales”, lo que pone en cuestión la sostenibilidad del modelo económico de Javier Milei.

El economista argentino, profesor y analista, Mariano Fernández, es conocido por su trabajo académico y sus críticas al gobierno actual. Se desempeña como profesor en la Universidad del CEMA y como economista asociado en el Centro de Economía Aplicada de esa universidad. Además, fue profesor de Macroeconomía, Macroeconomía Superior y Finanzas Internacionales en distintas universidades de Buenos Aires, y publicó artículos de análisis económico.

Consultamos a tus colegas por la fecha del año, respecto de un balance del 2025 y una prospectiva del 2026. La mayoría son optimistas, en distinto grado, por lo menos financieramente respecto de 2026, comparativamente con 2025. ¿Cuál es tu propia comparación de en qué va a ser diferente 2026 de lo que fue 2025?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mira, en el mundo están pasando cosas complicadas que tienen que ver con las tensiones geopolíticas, con la incertidumbre creada por Estados Unidos. Eso inicia un proceso de desdolarización de la economía que no sabemos a dónde va a terminar. Para los emergentes, de alguna forma, implica que los capitales se van de activos más seguros que ya no son seguros y seguramente alimenten la demanda de bonos de países emergentes.

El riesgo país en Argentina baja, pero no solo baja en Argentina; baja en Turquía, baja en Ecuador y en muchos países de Centroamérica que tenían índices de riesgo país muy altos. ¿Esto por qué es? Porque si ahora percibimos que el riesgo de los activos seguros no es tan seguro, los agentes y los brokers se van a los que les dan más rentabilidad.

¿Qué significa eso para Argentina?

Si el gobierno sabe usar esa entrada para sus reservas, para fortalecer el Banco Central y para ser independiente, iríamos bien. Yo no veo eso. Una diferencia es Brasil: ha comenzado a comprar oro incluso antes de que subiera el precio.

Argentina no se desprende del oro y recién ahora está comprando algo de dólares. Mientras tanto, en el mundo el dólar se está devaluando. Esto hace que, para mí, para lo que creo de 2026, desde el punto de vista financiero, no va a haber demasiadas certezas posiblemente de acá a ocho meses, porque no sabemos qué puede pasar en el mundo en ocho o diez meses. El mundo se ha argentinizado y podemos mirar la realidad cinco, cuatro, seis meses; y la de Argentina, tres o cuatro meses. Y nada, ahora, el punto sin preguntarnos cuándo salimos de la recesión en Argentina.

La Argentina está en un proceso recesivo raro.

Pero, ¿cuándo salimos de la recesión? Entonces, lo que vos decís es que no es que el riesgo país argentino baje per se, sino que están bajando el riesgo país de todos los países riesgosos, de todos los emergentes.

A cuánto cotiza el Riesgo País hoy, jueves 29 de enero de 2026

Siempre compartimos con Turquía estas similitudes, porque en realidad el riesgo de lo que no era riesgoso sube. Entonces, en comparación, se calienta uno y, por lo tanto, el otro empieza a estar más frío.

MV