La UE apunta contra la exportación de biodiésel argentino y pone en riesgo u$s 350 millones anuales

Empresas aceiteras denunciaron que la Unión Europea tomó una serie de medidas internas que provocarán el cierre definitivo de todas las exportaciones de biodiesel de soja al bloque, lo que implica para Argentina una pérdida de u$s 350 millones anuales.

De concretarse este proyecto y puesto en marcha desde este año, se verán perjudicadas todas las exportaciones de biodiesel de soja, no solo de Argentina, sino también de Brasil y Estados Unidos, relegándolos del mercado europeo. En el caso de Argentina, provocará incluso el cierre de la industria local ya que es el único mercado de exportación para nuestro país.

La novedad fue comunicada a través de una misiva enviada por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC).

El presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, afirmó en el comunicado que “la medida europea es desde todo punto de vista una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiesel y dejarnos afuera del único mercado”.

Los motivos de las modificaciones y la respuesta desde Argentina

La Comisión Europea (CE) publicó recientemente un documento por el cual modifica los criterios relacionados con el riesgo de ILUC (cambio indirecto de uso del suelo) mediante la revisión de la expansión de los cultivos que se usan para producir biodiesel a nivel global.

Como resultado de ese estudio, que puso en consulta por un par de semanas, la CE concluye que la soja ingresa por primera vez a esa categoría de alto riesgo ILUC; es decir, al mismo nivel que el aceite de palma.

Esto significa que la UE no importará más biodiesel de soja o aceite de soja para uso de biodiesel para siempre. El único aceite autorizada será el de colza, que es producido en la UE.

“Vamos a presentar información técnica que demuestra que la superficie sembrada de soja en la Argentina NO crece; de hecho, viene bajando la superficie desde hace más de una década. Además, no se pierde reserva de carbono en el suelo”, anunció Idígoras.

Por otro lado, el presidente de CIARA opinó que esta medida en realidad es para compensar a los países que se quejan del acuerdo comercial concretado este mes entre la Unión Europea y el Mercosur. Por ese motivo, consideró que esta actualización busca cerrar el mercado para productos competitivos de la Argentina.

“Estamos en conversaciones con Cancillería y el Ministerio de Economía para tener una estrategia de defensa agresiva y llevar este tema hasta las últimas consecuencias, que sería un panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la UE y una denuncia en el acuerdo birregional que fue firmado en diciembre pasado”, confirmó Idígoras.

