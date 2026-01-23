Federico Martelli: “Se pusieron en riesgo más de 2.000 fuentes de trabajo directas”

Tras más de un año y medio de crisis, la producción de biodiesel comenzó a normalizarse en Argentina. Así lo confirmó Federico Martelli, Director Ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales y Elaboradores de Biocombustibles (CEPREV), en diálogo con Canal E, quien explicó que el punto de inflexión fue la actualización de precios oficiales. “A partir del mes de noviembre se comenzó a normalizar la producción de biodiesel después de un año y medio con serias dificultades”, señaló.

Según detalló, el problema central había sido el atraso en los valores fijados por el Estado. “Desde julio-agosto del 2024 hasta noviembre del 2025 el gobierno había fijado precios por debajo de los costos de producción”, explicó, y remarcó que “por cada tonelada que el sector producía perdía plata”. Esta situación provocó una fuerte caída en la producción y el incumplimiento del corte obligatorio.

Martelli advirtió que el impacto fue profundo: “Se pusieron en riesgo más de 2.000 fuentes de trabajo directas y 8.000 indirectas”. Finalmente, tras negociaciones con la Secretaría de Energía, el sector logró retomar la actividad. “En noviembre, diciembre y enero se retomó la producción normal”, afirmó, y destacó que hoy “hay mucha conformidad porque se puede trabajar, que es lo que el empresario pyme quiere hacer siempre”.

La reforma de la ley y el temor a la concentración

Pese a la mejora coyuntural, el sector enfrenta un nuevo desafío: la posible reforma de la Ley de Biocombustibles. Martelli explicó que existen dos iniciativas en discusión y ambas generan preocupación. “Tanto la ley que impulsa la Liga de Provincias Biomercéticas como la que propone el Gobierno Nacional representan un problema para la industria pyme”, aseguró.

En ese sentido, detalló que una de las propuestas “tiende a concentrar la producción en Santa Fe”, mientras que la otra “entrega la producción a las grandes cerealeras y aceiteras, en detrimento de las pymes”. Para el dirigente, el resultado sería un fuerte golpe a las economías regionales.

Seguridad jurídica y previsibilidad

Martelli remarcó que el sector no se opone a debatir cambios, pero sí a modificar las reglas de juego de manera abrupta. “No se pueden cambiar las normas en la mitad del río, no se puede violar la seguridad jurídica”, sostuvo. Recordó que la normativa actual rige hasta el 30 de diciembre de 2030 y fue la base sobre la cual se realizaron inversiones.

“Quienes invirtieron lo hicieron con una determinada previsibilidad”, afirmó, y concluyó: “Estamos abiertos a cambios, pero sin romper esta previsibilidad que hace que el negocio no funcione”.

