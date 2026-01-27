Tras el acuerdo con el Mercosur, la UE firmó otro con India para contrarrestar a Trump

La Unión Europea e India concluyeron un acuerdo de libre comercio tras casi dos décadas de negociaciones, en momentos en que ambas partes buscan profundizar sus vínculos económicos y compensar el impacto de las políticas arancelarias de Washington.

“Hemos concluido la madre de todos los acuerdos”, dijo el martes en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Hemos creado una zona de libre comercio de dos mil millones de personas, con beneficios para ambas partes”. Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se encuentran en Nueva Delhi para marcar el hito.

El primer ministro indio, Narendra Modi, quien anunció la conclusión más temprano, dijo que el acuerdo fortalecerá los sectores manufacturero y de servicios de India, al tiempo que impulsará la confianza de los inversionistas en la tercera mayor economía de Asia.

Se espera que el pacto duplique las exportaciones de bienes de la UE a India para 2032 al eliminar o reducir aranceles sobre el 96,6% de las exportaciones europeas hacia India, según un comunicado de la Comisión Europea del martes. Estos productos van desde automóviles y bienes industriales hasta vino, chocolates y pasta. A su vez, la UE eliminará o reducirá aranceles sobre el 99,5% de los bienes importados desde India a lo largo de siete años, informó el Ministerio de Comercio e Industria de India.

La conclusión de las negociaciones tras años de avances intermitentes refleja el rápido cambio en el alineamiento global bajo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La UE, pese a los prolongados choques con funcionarios indios en materia comercial, ahora se centra en reducir su dependencia económica de Estados Unidos y China. India, por su parte, intenta sacudirse su reputación proteccionista y compensar el arancel del 50% impuesto por Trump, al tiempo que equilibra sus lazos con Rusia.

Las naciones están cada vez más dispuestas a “enterrar el hacha” ante la “atmósfera de incertidumbre” en torno a las políticas de Trump, dijo Amitendu Palit, jefe de investigación en comercio y economía del Institute of South Asian Studies.

“La diversificación es absolutamente esencial”, añadió. “Ese es el nombre del juego”.

El acuerdo es el más ambicioso que India ha firmado en materia comercial. Nueva Delhi aceptó permitir la entrada de hasta 250.000 vehículos fabricados en Europa con tasas arancelarias preferenciales, una cuota más de seis veces superior a la de acuerdos recientes, informó Bloomberg News. También reducirá de forma gradual los aranceles sobre el vino europeo premium a un 20%, desde el 150%, según un documento de la Comisión Europea.

El pacto también daría a India una ventaja competitiva en la exportación de bienes intensivos en mano de obra golpeados con fuerza por los aranceles de Trump, incluidos prendas de vestir, gemas y joyería, y calzado. Bruselas ofreció además compromisos vinculantes sobre movilidad estudiantil y visas posteriores a los estudios, junto con concesiones en 144 sectores de servicios. India dejó fuera del acuerdo a los productos lácteos.

Se espera que el pacto sea firmado formalmente tras una revisión legal, que probablemente tomará alrededor de seis meses. El Parlamento Europeo también deberá ratificarlo.

El anuncio se produce semanas después de que India firmara acuerdos comerciales con Nueva Zelanda y Omán. Días antes, la UE finalmente cerró otro pacto largamente postergado con el bloque Mercosur de países sudamericanos, otro acuerdo destinado a ayudar a la UE a girar su estrategia lejos de Estados Unidos y China. Sin embargo, los legisladores europeos aún no lo han ratificado.

Modi también busca nuevos mercados para un país que Trump llegó a calificar como el “rey de los aranceles”. El acuerdo del martes marcó el cuarto tratado comercial de Modi desde mayo pasado, tras los firmados con Reino Unido, Omán y Nueva Zelanda.

El próximo objetivo de Modi es avanzar en alianzas con el bloque Mercosur, Chile, Perú y el Consejo de Cooperación del Golfo, con la meta de asegurar recursos estratégicos y ampliar la presencia global de India.

El comercio bilateral entre la UE e India ascendió a US$136.500 millones en el año fiscal indio hasta marzo de 2025, con la UE representando más del 17% de las exportaciones totales de India, según datos oficiales. A la inversa, India es el noveno socio comercial más grande de la UE.

Asociación de seguridad

La UE e India también están estrechando la cooperación en defensa, al presentar una nueva asociación de seguridad.

El acuerdo ofrece principalmente una señal política, como parte del esfuerzo de la UE por ampliar sus alianzas en un contexto en el que Trump sacude el vínculo transatlántico. La UE ha firmado pactos similares recientemente con países como Reino Unido y Canadá.

La asociación de seguridad UE-India muestra cuán complejos pueden ser estos acuerdos. Los negociadores enfrentaron desacuerdos en los momentos finales sobre el lenguaje relativo a la invasión rusa de Ucrania. Finalmente, cualquier mención fue eliminada del texto final.

Aun así, aunque la asociación mantiene un enfoque general, ofrece promesas en varios frentes.

Ambas partes se comprometieron a reforzar la cooperación en la industria de defensa, lo que podría dar a la UE un mejor acceso a un mercado que actualmente compra gran parte de su armamento a Rusia. Los funcionarios también abrieron la puerta a una mayor cooperación en seguridad marítima y a posibles ejercicios navales conjuntos.

