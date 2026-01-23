Adversario de Europa: según un sondeo, Trump califica como enemigo para la mayoría de los europeos

Un sondeo realizado por Le Grand Continent en Francia, Bélgica, Alemania, Italia, España, Dinamarca y Polonia entre el 13 y el 19 de enero, demostró que un 51% de los encuestados considera a Trump “un enemigo de Europa”.

El sondeo fue realizado luego de que el presidente estadounidense expresara su voluntad de tomar el control de Groenlandia, territorio danés. En ese sentido, solo un 8% de la muestra valoró a Trump como “amigo”.

Sin embargo, en Polonia la tendencia se dio al revés. El país limítrofe de Rusia ve a Estados Unidos como un garante de su protección, frente a posibles ataques por parte del gigante euroasiático. Allí, solo el 28% de los encuestados calificó la actitud como hostil y un 48% de los encuestados considera que el presidente estadounidense no es ni amigo ni enemigo.

Tal como se esperaba, a pesar de haber sido un gran aliado de Washington, Dinamarca fue el país que se pronunció más en contra. Un 58% lo considera “enemigo”, al igual que en España. Bélgica, Francia, Alemania e Italia se posicionaron por debajo con 56%, 55%, 53% y 52%, respectivamente.

Además, se cuestionó sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro. Un 63% de los consultados la considera "ilegal", por violar la soberanía nacional e internacional, frente a un 25% que la considera “legitima”.

En medio de un contexto de tensión entre Estados Unidos y Europa, un 73% de la muestra piensa que la UE debería procurar su propia seguridad frente a posibles amenazas de Trump. Igualmente, un 22% sigue confiando en Washington como aliado.

Como miembros de la OTAN, alianza militar transatlántica a la que pertenecen todos los países de las personas encuestadas, durante décadas, los países europeos han reducido su gasto en Defensa y se encuentran ahora en una situación de marcada dependencia de Washington. Ante los últimos dichos del presidente respecto de hacerse de Groenlandia, la mayor parte de los encuestados consideran que deberían independizarse para estar preparados ante cualquier revés político.

Asimismo, es importante tener en cuenta que, a pesar de la actual discusión entre estos grandes, y más allá de sus acuerdos políticos e internacionales, la mirada de Europa sobre Estados Unidos no suele ser positiva. A ello se agrega una lista de gobiernos de corte socialdemócrata o de izquierda que no concuerdan en absoluto con la ideología de ultra derecha de Trump.

