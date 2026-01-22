El canciller alemán dijo que Europa necesita reforzar su unidad y competitividad frente a una nueva era de “política de grandes potencias"

El canciller alemán Friedrich Merz dijo que Europa necesita reforzar su unidad y competitividad para hacer frente a una nueva era de “política de grandes potencias” que ha alterado la relación transatlántica.

“El orden internacional de las últimas tres décadas, anclado en el derecho internacional, siempre ha sido imperfecto”, dijo Merz el jueves en un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos. “Hoy, sus propios cimientos se han visto sacudidos”.

Trump desactiva la amenaza de aranceles tras un acuerdo sobre Groenlandia

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las tensiones en la reunión anual de líderes empresariales y responsables de políticas públicas se moderaron el miércoles después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, diera marcha atrás de forma abrupta en su amenaza de imponer aranceles adicionales a varios países europeos que se opusieron a su intento de tomar el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca.

Trump citó el miércoles un “marco de un futuro acuerdo”, aunque no estaba claro qué implicaría ese entendimiento. Dinamarca ha descartado reiteradamente cualquier negociación para ceder la isla semiautónoma a EE.UU.

Merz ha defendido una respuesta más medida a la amenaza arancelaria de Trump que la planteada por el presidente francés Emmanuel Macron, quien mencionó la posibilidad de activar el llamado instrumento anticoerción de la Unión Europea. Sin embargo, Merz dijo a comienzos de esta semana que la mayor dependencia de Alemania de las exportaciones hace que el país sea menos proclive a activar la contramedida comercial más contundente del bloque.

“Los nuevos aranceles socavarían los cimientos de las relaciones transatlánticas”, afirmó Merz. “La respuesta de Europa sería unida, serena, medida y firme”.

Tras las amenazas de Trump, la Unión Europea suspendió su acuerdo comercial con EE.UU., que muchos dentro del bloque ya consideraban injusto. Ese pacto, cerrado el verano pasado, implicaba que la UE eliminara casi todos los aranceles a los productos estadounidenses, mientras aceptaba un gravamen del 15% sobre la mayoría de sus exportaciones a EE.UU. y del 50% sobre el acero y el aluminio.

Los detalles del llamado marco de Trump sobre Groenlandia seguían siendo imprecisos. Dinamarca volvió a descartar el miércoles cualquier negociación para ceder la isla semiautónoma a EE.UU.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo que su país está dispuesto a negociar “sobre todos los asuntos políticos: seguridad, inversiones y economía. Pero no podemos negociar nuestra soberanía”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo al editor en jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, en una entrevista en el Foro Económico Mundial, que su conversación con Trump se centró en la seguridad del Ártico en un “sentido práctico” y en cómo impedir que Rusia y China accedan al territorio semiautónomo danés.

“Celebramos que EE.UU. esté tomando en serio la amenaza que representa Rusia en el Ártico”, dijo Merz. “Compartimos la convicción de que, como aliados europeos de la OTAN, debemos hacer más para proteger el Alto Norte como OTAN”.