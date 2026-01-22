"¿Cuánto cuesta un ser humano?" Charlie Hebdo ridiculiza las ambiciones de Trump sobre Groenlandia

La emblemática revista satírica francesa Charlie Hebdo volvió a situarse en el centro del debate internacional con su edición número 1748, publicada el 21 de enero de 2026 y dedicada a las renovadas ambiciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el territorio de Groenlandia.

La ilustración de la tapa, firmada por el caricaturista Salch, presenta a un pingüino aterrado que huye de dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Uno de los oficiales, con aspecto grotesco, grita: "¡Atrapen a ese negro!", mientras el ave intenta escapar sobre un bloque de hielo.

Bajo el titular "América siempre será América", la revista conecta de forma ácida la política migratoria de la administración Trump con su interés estratégico por la isla ártica. En sus páginas, la edición de Charlie Hebdo profundiza en la supuesta venta del pueblo groenlandés a través de la plataforma de anuncios "Leboncoin".

En el artículo principal, firmado por Lorraine Redaud, la revista critica la deshumanización de los habitantes de la isla bajo una lógica de mercado puramente transaccional y menciona que Donald Trump habría valorado la vida de cada groenlandés en una cifra específica de diez mil dólares.

Según la cronista, esta suma equivale a unos 8.600 euros, monto que se ofrece para convencer a los ciudadanos de romper con Dinamarca y unirse a los Estados Unidos.

"¿Cuánto cuesta un ser humano? Según Donald Trump, 10.000 dólares", afirma Redaud en la crónica central de la revista el 21 de enero de 2026. La publicación utiliza este dato para trazar un paralelismo con la compra de Luisiana a Napoleón Bonaparte o la adquisición de Alaska a Rusia.

El artículo describe una supuesta "fiebre compradora" que emana de la Casa Blanca, donde el territorio ártico deja de ser visto como una región soberana para convertirse en un activo inmobiliario. Esta narrativa resalta el desprecio por la autodeterminación de los pueblos locales.

Charlie Hebdo recuerda que la historia de Estados Unidos está marcada por la anexión de tierras mediante pagos directos a potencias europeas. El texto cita el caso de James Polk, quien en 1848 desembolsó 15 millones de dólares para obtener el norte de México, incluyendo California y Nuevo México.

"Thomas Jefferson obtuvo a bajo precio, en 1803, un inmenso territorio que hoy forma el corazón de los Estados Unidos", señala la revista para contextualizar la actual oferta por Groenlandia. Se menciona que aquella operación con Francia fue el motor del expansionismo estadounidense.

La revista subraya que, a diferencia de los siglos anteriores, la propuesta actual choca con la resistencia de una población que no desea ser tratada como mercancía. Se reportan rebeliones simbólicas de habitantes que rechazan ser "vendidos" a una potencia extranjera.

Redaud advierte sobre las intenciones de renovar la doctrina Monroe bajo un estilo comercial agresivo y concluye que esta "maniobra mercantil" pretende aislar a Europa de sus recursos estratégicos mientras se ignora el impacto humanitario sobre los inuit.

La publicación coincide con una semana de intensa actividad diplomática en el Foro Económico Mundial de Davos. Allí, el mandatario estadounidense ha intensificado sus declaraciones sobre la necesidad de que Groenlandia pase a formar parte de la jurisdicción de los Estados Unidos.

La administración estadounidense argumenta que la soberanía sobre la isla es una cuestión de seguridad nacional frente a la influencia de Rusia y China. Trump cuestionó abiertamente el derecho de Dinamarca sobre el territorio, calificando de "estúpida" la devolución de la isla tras la Segunda Guerra Mundial.

"¿Quién diablos quiere defender un acuerdo de licencia o un contrato de arrendamiento, que es un gran trozo de hielo en medio del océano?", afirmó el presidente en Davos este 21 de enero.

