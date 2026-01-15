El nuevo viejo orden mundial de Trump

NUEVA YORK – La prensa se ha dado un festín presentando la destitución del dictador venezolano Nicolás Maduro como un ejemplo dramático de una nueva "Doctrina Donroe": una postura de política exterior que combina la agresiva diplomacia transaccional de Trump con la afirmación de tutela hemisférica de EE. UU. del presidente James Monroe en el siglo XIX. Pero personalizar la intervención en Venezuela ha resultado problemático, porque Trump fue elegido dos veces con una plataforma que renunciaba precisamente al "cambio de régimen" y a la "construcción de naciones" que ahora parece tan interesado en emprender.

La aparente contradicción refleja un cambio fundamental en el pensamiento de la política exterior estadounidense, uno coherente con la predilección de Trump por dominar lo que puede ser dominado fácilmente y apaciguar o ignorar lo que no, aunque independiente de ella. Aunque Trump fue claramente quien decidió deponer a Maduro, el plan fue desarrollado por el Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA, lo que indica un consenso dentro de una administración comprometida con la primacía hemisférica. “Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”, proclama la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU.

Para dar sentido a este despliegue de fuerza hemisférica es necesario considerar el aparente entusiasmo de Trump por entregar una quinta parte de Ucrania a Rusia y su insouciance sobre las amenazas de China de invadir Taiwán. Pero hay un denominador común: actores ascendentes dentro del estamento político estadounidense buscan compensar la desvinculación de conflictos intratables en el extranjero con una simultánea demostración de fuerza más cerca de casa. Este objetivo encuentra expresión simbólica en la admiración de Trump por otro presidente del siglo XIX, James Polk, cuya guerra de 1846 contra México expandió el territorio de Estados Unidos más que cualquier otro presidente. El retrato de Polk cuelga ahora en el Despacho Oval.

Far de ser una evidencia de esquizofrenia política de Trump, los acontecimientos recientes reflejan una administración decidida a restaurar el orden que prevalecía antes de la Primera Guerra Mundial, cuando las ambiciones globales de Estados Unidos eran más limitadas y el país estaba más seguro en su vecindario.

Aunque las dos guerras mundiales ampliaron profundamente el alcance de los intereses globales de Estados Unidos, las advertencias anteriores de George Washington y John Quincy Adams de evitar enredos en el extranjero nunca abandonaron la psique nacional. Dadas las preocupaciones del electorado actual sobre la inmigración descontrolada de personas y la emigración de empleos, debería ser menos sorprendente, aunque no necesariamente menos inquietante, para las élites cosmopolitas ver que la política exterior retrocede hacia una forma del siglo XIX.

En términos generales, existen dos modelos diametralmente opuestos para entender la evolución del orden internacional desde finales de la década de 1940. El primero es la tesis del "Fin de la Historia" de Francis Fukuyama. A medida que la Guerra Fría terminaba, Fukuyama argumentó que la gran lucha ideológica de la modernidad —democracia liberal frente a autoritarismo comunista— se había resuelto de forma decisiva. La democracia liberal había ganado, y lo que quedaba de la "Historia", en el sentido filosófico, consistía en gran medida en gestionar la resistencia inevitable, pero finalmente marginal, de los regímenes autoritarios que se resistían.

El segundo modelo es menos familiar en Occidente, pero se ha vuelto enormemente influyente entre teóricos políticos chinos. Deriva de los escritos del filósofo jurídico alemán Carl Schmitt, quien rechazaba el liberalismo como una ideología vacua que fetichizaba el debate y aspiraba a un universalismo peligroso.

Schmitt negaba que la historia pudiera culminar en cualquier forma política globalmente válida. Para él, el orden liberal de posguerra no era el punto final de la evolución política sino un producto contingente de la Segunda Guerra Mundial. Ese orden, creía, estaba destinado a erosionarse a medida que potencias antiliberales en ascenso afirmaran el control sobre sus propias esferas de influencia regionales, o lo que él denominó Großräume.

Para Schmitt, quien se unió al Partido Nazi en 1933, el estado natural de un orden mundial es aquel en el que una potencia líder en cada región organiza el espacio político allí. Las regiones se equilibran entre sí, cada una respetando la legitimidad de las demás basándose únicamente en un equilibrio de poder reconocido.

El orden se refleja y se sostiene por la aceptación del pluralismo a través de las regiones. El derecho internacional es innecesario para, y de hecho perjudicial para, el orden global. Solo motiva conflictos económicos y militares, debido a los inevitables desacuerdos sobre su contenido, interpretación y aplicabilidad. La creación de instituciones de posguerra como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y, especialmente, la OTAN representaba, en opinión de Schmitt, un esfuerzo transparente de los EE. UU. para imponer su voluntad a nivel mundial: la justicia del vencedor disfrazada de principio universal.

Pero Schmitt también predijo que las nuevas potencias en ascenso explotarían la apertura liberal mientras permanecieran políticamente cerradas, socavando finalmente el universalismo estadounidense y la propia democracia liberal. Aunque no vivió para ver la llegada de la Organización Mundial del Comercio en 1995, Schmitt sin duda habría predicho su implosión a medida que una China mercantilista y en proceso de modernización empujara a los EE. UU. a imitar a su rival e ignorar las reglas de la OMC sobre barreras de importación y subsidios de exportación. También habría anticipado, sin duda, la aparición de alguien como Trump: un líder que explotaría una creciente sensación de invasión económica, política y militar al afirmar la necesidad de una discrecionalidad ejecutiva desenfrenada.

No es sorprendente que Schmitt considerara que la Doctrina Monroe era la instancia moderna más temprana del pensamiento Großraum, porque preveía un orden internacional basado en el dominio espacial en lugar de una ley abstracta y universal. Dado que consideraba el universalismo liberal-democrático como una base inherentemente inestable para el orden mundial, habría considerado las "guerras eternas" de Estados Unidos en Afganistán e Irak como el resultado inevitable de los esfuerzos de Estados Unidos por sostener y dominar ese orden. Y habría esperado que estos esfuerzos condenados al fracaso desencadenaran el repliegue hacia una postura monroviana que asegurara el Hemisferio Occidental contra la invasión económica y militar china y rusa.

El costo de una restauración monroviana, si llegara a producirse, será sin duda enorme. Probablemente prefigurará la desintegración de la OTAN, la expansión del conflicto armado Este-Oeste en Europa y el militarismo revanchista chino hacia Taiwán y el Mar de China Meridional.

Tal vez Trump se retire, dejando que países como Cuba, Colombia, México y Groenlandia se administren a sí mismos, aunque bajo guardia armada de EE. UU. Tal vez la OTAN siga tambaleándose. Tal vez el presidente ruso Vladimir Putin se satisfaga con el Donbás y Crimea. Y tal vez el presidente chino Xi Jinping anteponga el crecimiento económico a la expansión de su propio Großraum. Aun así, sospecho, el orden mundial liberal ha presenciado su último amanecer.

Benn Steil es Director de Economía Internacional en el Council on Foreign Relations y autor, más recientemente, de The World That Wasn’t: Henry Wallace and the Fate of the American Century (Avid Reader Press/Simon & Schuster, 2024).