La guerra del "slop": Europa contra el imperio de la basura digital

LONDRES – Cuando el Economist y Merriam-Webster anunciaron "slop" (basura o chapuza digital) como su palabra del año, Satya Nadella, de Microsoft, se quejó, pero pocos se sorprendieron. Los últimos 18 meses se han caracterizado por una inundación implacable de "slop" para pudrir el cerebro, "slop" político, "slop" de estafas y, sobre todo, "slop" pornográfico. Estimaciones recientes sugieren que la IA Grok de Elon Musk publica una imagen pornográfica no consentida de una mujer por minuto en la plataforma de redes sociales X (antes Twitter).

No hace mucho, las empresas de redes sociales se presentaban como herramientas para conectar con personas reales y mantenerse al día con las noticias. Hace tiempo que abandonaron esa promesa. Tras haber desvinculado sus plataformas de la realidad, los barones tecnológicos como el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, y el dueño de X, Elon Musk, ejercen ahora un control casi monopólico sobre nuestras pantallas. Utilizan ese poder para alimentar a los usuarios con una dieta constante de basura generada por IA que es manipuladora, peligrosa y directamente ilegal. Grok ha producido imágenes de abuso sexual de niños de apenas cuatro años.

Afortunadamente, tras años de inacción, los reguladores están interviniendo. La Unión Europea acaba de abrir una investigación sobre la difusión de material de abuso sexual infantil en Grok. Esto sigue a su primera medida de ejecución en diciembre, cuando multó a X con 120 millones de euros (140 millones de dólares) bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA). Aunque esto apenas hace mella en la vasta fortuna de Musk, la multa no es lo importante. Más relevante es lo que la UE ordenó hacer a X: rediseñar su sistema de verificación azul plagado de estafas, atajar el fraude publicitario y restaurar el acceso de los investigadores para que el público pueda entender los efectos de la plataforma en el panorama informativo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El alto costo de los diplomáticos aficionados de Trump

Estas investigaciones preparan el terreno para una confrontación. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional del presidente de EE. UU., Donald Trump, ilustra lo que está en juego en la próxima guerra del "slop". Publicada el mismo día en que se anunció la multa a X, la ESN deja clara la intención de la administración: respaldar a los magnates de las redes sociales mientras difunden mentiras, amplifican el odio, refuerzan a los autoritarios y desestabilizan a Europa desde dentro.

A pesar de las previsibles protestas de Musk y Trump, las acciones reguladoras de la UE no tienen nada que ver con atacar la "libertad de expresión". (La multa se dirigió a las estafas económicas; la investigación apunta al abuso infantil). Por el contrario, estas medidas marcan el inicio de lo que probablemente se convertirá en una lucha encarnizada para frenar a X y, más ampliamente, para contener la propagación del "slop" impulsado por la IA. Lo que Musk y Trump presentan como una lucha por quién tiene derecho a hablar es, en realidad, una lucha por quién tiene el poder de obligar a otros a escuchar.

El conflicto plantea preguntas crudas para los responsables políticos. ¿Qué hará Europa cuando X inevitablemente se niegue a cumplir? ¿Impondrá la Comisión Europea sanciones más severas o suspenderá el acceso de la empresa al mercado único? El material de abuso sexual infantil es ilegal; sin embargo, la dirección de X ha permitido que se genere y difunda. Y, para el caso, ¿por qué los líderes europeos siguen activos en X en absoluto, dado que Musk ya ha dado señales de desafío al bloquear la cuenta de publicidad de la UE en la plataforma?

Una forma ignorada de cerrar las brechas sanitarias en África

La primera y limitada acción de cumplimiento de la UE contra X ya ha provocado represalias por parte de Trump. A finales de diciembre, la administración prohibió la entrada a EE. UU. a cinco europeos, incluido Thierry Breton, el antiguo comisario de Mercado Interior del bloque, citando los "atroces actos de censura extraterritorial" de Europa. Habrá más. Aun así, los líderes europeos deben mantener el rumbo.

Brasil ofrece un precedente útil. En 2024, después de que Musk desafiara una orden judicial de suspender ciertas cuentas de X, el poder judicial brasileño cerró la plataforma en todo el país y procedió a embargar los activos de Musk. Musk no tardó en ceder. Aunque intentó retratar al tribunal como un enemigo de la libertad de expresión, acusando a los jueces de censurar voces conservadoras, fue una respuesta adecuada a una empresa que ha burlado la ley y atacado las instituciones democráticas. Fue una muestra de fuerza que la UE haría bien en emular.

Es importante recordar que Europa ya se ha enfrentado antes a la guerra de la información. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi transmitía propaganda a los hogares europeos y británicos en un inglés impecable. "Lord Haw-Haw", como apodaron a un locutor, utilizaba la radio para minar la moral de los Aliados hasta su captura en 1945. Ochenta años después, sin trabas geográficas ni límites de espectro, Musk y Zuckerberg gotean veneno microdirigido en miles de millones de feeds personalizados.

El eclipse de la política: por qué las grandes potencias económicas operan en piloto automático

Incluso quienes se burlan de la desinformación pueden ver cómo la "slopificación" del discurso público ha hecho que la verdad sea casi imposible de discernir para los ciudadanos de a pie. Los medios regulados no son un muro de contención, ya que los autoritarios explotan cada vez más esos canales para dirigir a la gente hacia plataformas no reguladas que albergan mensajes más extremos. En el Reino Unido, por ejemplo, el canal de extrema derecha GB News utilizó recientemente YouTube para transmitir un llamamiento a la destitución de los miembros del Parlamento que no fueran blancos, contenido que no podría emitir legalmente por televisión.

En conjunto, estos acontecimientos anuncian un conflicto creciente por el espacio informativo europeo. Mientras que magnates tecnológicos como Musk clamarán censura, esto debe descartarse como la afirmación de mala fe que es. Otros lo enmarcarán como un choque de civilizaciones entre europeos y estadounidenses. Eso también es erróneo. Muchos estadounidenses también están luchando por defender su democracia y a sus hijos del "slop", y Europa puede desempeñar un papel importante en la resistencia a la misma tecnología autoritaria.

Al contrario de lo que afirman autoritarios como Trump, esta es una batalla que enfrenta a padres, comerciantes honestos y ciudadanos que valoran la libertad contra los plutócratas, pornógrafos del "slop", estafadores de pensiones, sobornadores de criptomonedas y aspirantes a dictadores que subvierten alegremente las instituciones democráticas por poder y beneficio. Trump y sus aliados tecnológicos nos han mostrado de qué lado están y el mundo que quieren. Depende de nosotros detenerlos.

Cori Crider es directora ejecutiva del Future of Technology Institute.