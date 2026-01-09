Las grandes perspectivas económicas de 2026

USHUAIA – Al comenzar el año, las tres economías más grandes del mundo presentan desempeños muy diferentes. Mientras que Estados Unidos avanza a toda máquina, la Unión Europea parece estancada en un equilibrio de bajo crecimiento y China experimenta un crecimiento desequilibrado. Aunque los desafíos que enfrentan estas potencias difieren notablemente, tienen algo en común: la política económica tiene poca influencia en sus perspectivas.

En China, el crecimiento está impulsado en gran medida por un superávit comercial masivo, que superó el billón de dólares en 2025. Durante la última década, los líderes chinos han enfatizado a menudo la importancia de estimular el consumo interno, un esfuerzo que reduciría este superávit. Sin embargo, la participación del consumo en el PIB chino sigue siendo obstinadamente baja y, si la experiencia de Japón sirve de guía, es poco probable que esto cambie en un futuro previsible.

Tras el fin del auge inmobiliario de finales de la década de 1980, los responsables de la política japonesa pasaron más de un cuarto de siglo intentando estimular la demanda interna, sin éxito. Incluso cuando repartieron vales de consumo con fecha de caducidad, los consumidores simplemente los utilizaron para gastos corrientes sin aumentar sus desembolsos totales. Décadas de déficits fiscales produjeron deudas enormes, que ahora superan el 225% del PIB.

El patrón de bajo consumo en China no será más fácil de romper, ya que exigiría una transformación integral de la estructura económica. China está mucho menos motivada para reducir su superávit comercial de lo que a otros, particularmente a EE. UU., les gustaría. Sus líderes argumentan que su superávit en el comercio de bienes simplemente refleja su competitividad en sectores clave. También señalan que, en lo que respecta a los servicios, China presenta un déficit, lo que resulta en un superávit por cuenta corriente más pequeño, actualmente de unos 650,000 millones de dólares. Sostienen que las críticas al superávit comercial reflejan una hostilidad antichina más que preocupaciones legítimas. Es esta perspectiva la que dictará la política de Pekín.

La economía estadounidense comienza el año con un fuerte impulso, tras haber crecido a una tasa superior a la esperada del 4.3% en el tercer trimestre de 2025. Pero el crecimiento de EE. UU. también está desequilibrado: mientras que la inversión en tecnología (especialmente IA) crece a tasas de dos dígitos, el sector manufacturero lucha por adaptarse a aranceles elevados e impredecibles. A esto se suma una brecha creciente entre los estadounidenses de ingresos altos y bajos, dando como resultado una economía en forma de "K".

Sin embargo, la trayectoria de la economía estadounidense está en gran medida fuera del control del presidente Donald Trump. Ciertamente, él es responsable de los aranceles, y su ley One Big Beautiful Bill Act exacerbará la desigualdad al reducir los impuestos a los hogares más ricos y recortar los servicios que benefician a los pobres y a la clase media. Pero el déficit fiscal ya rondaba el 6% del PIB bajo el predecesor de Trump, Joe Biden. Las políticas de Trump simplemente garantizan que los altos déficits fiscales continúen en los próximos años.

La capacidad de Estados Unidos para mantener un alto crecimiento, sin nuevo apoyo fiscal, dependerá de la continuación del auge de la IA. Esto no es una conclusión inevitable: muchos comentaristas cuestionan los fundamentos del auge y el cálculo matemático detrás de él, y algunos advierten que se trata de una burbuja especulativa. Pronto sabremos si los escépticos tienen razón. Pase lo que pase, será debido a un puñado de empresas tecnológicas, no a la política económica.

El auge de la IA no ha llegado a Europa, que carece de grandes empresas en este sector. A menudo se culpa de esto a la regulación de la UE, la cual algunos —notablemente el ex primer ministro italiano y ex presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en su influyente informe de 2024 sobre la competitividad europea— argumentan que sofoca la innovación. La Comisión Europea busca ahora suavizar estas restricciones bajo el lema de la "simplificación". Pero el impacto directo de las medidas propuestas será muy pequeño. La propia Comisión estima que su "paquete ómnibus" reducirá los costes administrativos en apenas 11,900 millones de euros (13,900 millones de dólares), menos de una décima parte del 1% del PIB de la UE.

Como han observado Draghi y otros, la UE parece atrapada en una "trampa de tecnología media": aunque la industria sigue siendo fuerte, se basa principalmente en sectores de tecnología media como el automóvil y la maquinaria, y se destina poca inversión a la investigación y el desarrollo de alta tecnología. Relajar las regulaciones de la UE podría generar más actividad en los sectores de alta tecnología, pero no conducirá a un aumento repentino del crecimiento a corto plazo. Incluso en el mejor de los casos, pasará mucho tiempo antes de que las empresas europeas puedan siquiera empezar a cerrar la brecha con los "hiperescaladores" estadounidenses.

La mayor incógnita conocida a medio plazo —en Europa y más allá— sigue siendo el impacto de la IA en la productividad y los mercados laborales. Pero esto, una vez más, tendrá poco que ver con la política.

Los líderes políticos tienden a atribuirse el mérito cuando la economía funciona bien y a emprender reformas frenéticas cuando no es así. Pero las medidas políticas a corto plazo tendrán poco impacto en las fuerzas que hoy moldean las perspectivas de las principales economías del mundo.

(*) Daniel Gros es director del Instituto de Formulación de Políticas Europeas de la Universidad Bocconi.