El costo invisible del desarrollo urbano

Uno de los principales frenos al desarrollo urbano en Argentina no es la falta de proyectos ni de capital, sino el tiempo.
El tiempo administrativo, imprevisible y costoso, se ha convertido en uno de los factores que más encarece, desalienta y distorsiona el desarrollo urbano.
La experiencia de Madrid ofrece una lección clara. Las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU) demuestran que es posible agilizar procesos sin resignar control, combinando colaboración público-privada con estándares técnicos exigentes.
No se trata de “privatizar” el control, sino de profesionalizarlo.
Las Entidades Colaboradoras Urbanísticas son entidades técnicas privadas, acreditadas por organismos independientes como ENAC y habilitadas por la autoridad pública, como el Ayuntamiento de Madrid, para verificar el cumplimiento normativo antes de que el expediente llegue a la administración.
Ese filtro previo ordena, acelera y eleva la calidad técnica de las decisiones públicas.
Este esquema surge de una realidad que también conocemos bien: licencias atascadas, áreas técnicas saturadas y una demanda edificatoria que no puede esperar años para obtener certezas.
Incorporar a terceros especializados permite al Estado concentrarse en su rol indelegable —la decisión final y el control— mientras gana previsibilidad y eficiencia.
En Argentina, replicar un modelo similar sería un salto cualitativo.
Separar claramente la verificación técnica del acto administrativo reduciría demoras crónicas, mejoraría la seguridad jurídica y devolvería racionalidad al proceso.
Cuando el principal costo del desarrollo deja de ser el suelo y pasa a ser el tiempo, modernizar las reglas deja de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica.
(*) directora ejecutiva de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU)