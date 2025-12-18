Güemes Sur: el Concejo habilitó un plan para densificar la zona con más verde y espacio público

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves, durante su sesión ordinaria N°34 presidida por el viceintendente Javier Pretto, el Polígono de Actuación Concertada Güemes Sur, una herramienta urbanística inédita en la ciudad. La iniciativa alcanza a 25 hectáreas ubicadas entre Nueva Córdoba y Güemes y busca ordenar el crecimiento urbano mediante reglas claras y planificación estatal. El proyecto fue impulsado en el marco de la Ordenanza N° 13.557 y obtuvo despacho favorable, aunque no por unanimidad.

El concejal Pedro Altamira destacó que se trata del debut de un nuevo instrumento que permite al Estado intervenir con indicadores urbanos definidos y un diagnóstico integral del área. Señaló que, a diferencia de esquemas anteriores, ya no habrá negociaciones particulares con desarrollistas, sino un marco normativo común para todo el sector. El objetivo es densificar zonas estratégicas y mejorar el uso del suelo con criterios de sostenibilidad.

El polígono aprobado se divide en tres subzonas con lineamientos específicos. El frente sobre La Cañada tendrá mayor capacidad constructiva para consolidar un perfil urbano activo, mientras que el interior barrial se orientará a viviendas y usos mixtos. En tanto, el corredor Vélez Sársfield apunta a reforzar su rol como vía de acceso y conexión.

Según explicó Altamira, el proceso incluyó instancias de participación ciudadana con vecinos y referentes culturales, además de jornadas temáticas y una audiencia pública en el Concejo. En ese marco, surgieron demandas vinculadas al ordenamiento de alturas, la mejora del espacio público y la preservación de actividades culturales y comerciales. El esquema contempla un sistema de compensaciones con reglas preestablecidas por el mayor aprovechamiento del suelo.

Durante el debate, la concejala Graciela Villata adelantó el acompañamiento del Frente Cívico, aunque reclamó mayor participación vecinal en futuras experiencias. Desde el oficialismo, Roxana Pérez sostuvo que hubo una participación efectiva y valoró el avance hacia políticas urbanas consensuadas, aun reconociendo que el sistema puede perfeccionarse.

Por su parte, Juan Balastegui, de la UCR, pidió que los Polígonos de Actuación Concertada se integren a un plan urbano general y planteó la necesidad de garantizar inclusión social. Consideró clave que los vecinos históricos de Güemes puedan acceder a los beneficios de la renovación urbana y que las plusvalías generadas tengan un impacto real. La concejala Caldera votó en contra del proyecto.

En diálogo con After Office por Punto a Punto Radio (90.7), la directora de Planeamiento Urbano, Celina Caporossi, enmarcó el PAC en un diagnóstico más amplio: “un crecimiento muy extendido de lo que nosotros llamamos mancha urbana en la periferia y a la vez un abandono de las áreas centrales o pericentrales que tienen buena infraestructura, buena movilidad, pero que la gente no la elige para vivir”.

En ese contexto, dijo, el municipio trabaja en “nuevas herramientas o instrumentos” para “direccionar el crecimiento de Córdoba”.

Sobre el Polígono de Actuación Concertada en Güemes Sur, sostuvo que busca que el Estado tome la delantera: “a diferencia de las normativas regulatorias que se quedan a la espera que venga un privado, en este caso el Estado desarrolla una cantidad de posibilidades para renovar”.

Remarcó que, además de habilitar cambios, el esquema suma condiciones ambientales: “los nuevos emprendimientos van a tener que dejar lo que nosotros llamamos cobertura vegetal, o sea el suelo libre para poder retener agua en los lotes, va a tener que tener incorporación de vegetación”, y en parcelas más grandes “van a tener que dejar retiros”.

Caporossi puso el acento en el frente sobre La Cañada y en la idea de una renovación con mixtura: en ese tramo, explicó, el plan prevé “un espacio de 3 metros con 50 que obligatoriamente no puede poner un muro en el emprendimiento, sino que tiene que permitir el uso público en dominio privado”, con la intención de “generar un frente abierto más permeable público hacia la cañada”.

En cuanto al perfil que busca para el barrio, afirmó: “nuestra intención es promover la mistura”, desde quien amplía su casa hasta proyectos medianos y grandes, y proyectó que la densidad pase de 50 a 150 habitantes por hectárea: “es triplicar hasta cuadriplicar en algunos casos”.