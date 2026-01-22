El nuevo alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, atraviesa sus primeras semanas de gestión y ya logró instalar un debate inesperado. Acto seguido, mudarse a la histórica Mansión Gracie junto a su esposa, Rama Duwaji, el mandatario expresó su intención de incorporar bidets en los baños de la residencia oficial, una “aspiración” que definió como una mejora práctica para lo que suele describir como la “casa del pueblo”.

Su idea, sencilla y de bajo costo, llamó la atención por el escenario en el que se plantea: una mansión centenaria que funciona no solo como vivienda del alcalde, sino también como símbolo del poder municipal neoyorquino. Mamdani evitó confirmaciones tajantes y se limitó a responder con un escueto “ya veremos”, aunque el gesto alcanzó para alimentar la curiosidad mediática y las discusiones en redes sociales.

Apenas hace pocos meses, Mamdani llegó al poder tras ganar las elecciones de noviembre de 2025, en las que se convirtió en el primer alcalde musulmán de Nueva York y en el más joven en asumir el cargo en el último siglo. Derrotó a figuras de peso como Andrew Cuomo con una plataforma progresista centrada en el costo de vida, que propone congelar los alquileres y crear tiendas públicas de comestibles. Su discurso le valió el respaldo de sectores jóvenes y urbanos, pero también críticas de referentes conservadores, entre ellos el presidente Donald Trump.

Zohran Mamdani, actual alcalde de Nueva York, está casado con Rama Duwaji

El alcalde tomó posesión formal el 1 de enero del año corriente en una ceremonia realizada en el City Hall, donde prometió gobernar sin abandonar sus principios políticos ni su estilo personal. Algunos días después, en una entrevista con ABC7 New York emitida el domingo, aportó precisiones sobre la polémica iniciativa doméstica y explicó que se trata de un “bidet manual” de aproximadamente 25 dólares, que se acopla al costado del inodoro.

Según un portavoz del alcalde que confirmó luego, a través de un correo electrónico, la instalación ya había comenzado en la Mansión Gracie. La residencia, ubicada sobre el East River y con más de dos siglos de historia, fue escenario de múltiples modificaciones impulsadas por alcaldes anteriores a lo largo de distintas administraciones municipales.

Recientemente se mudaron juntos a la Mansión Gracie, donde Mamdani mencionó instalar bidets como "aspiración" personal

Algunos ejemplos son: Michael Bloomberg encabezó remodelaciones integrales, Ed Koch sumó una parrilla cubierta y David Dinkins dejó su marca con un respaldo de cama hecho a mano, integrado al mobiliario histórico de la mansión.

Cambian los hábitos en Estados Unidos

Los indicios de un cambio cultural en Estados Unidos son cada vez más visibles: una encuesta realizada en 2026 por la National Kitchen and Bath Association, entre 700 profesionales del diseño y la construcción, mostró que el 76% de los diseñadores de interiores percibe una creciente demanda de inodoros con más funciones. Así, en la misma línea, el 48% anticipó que los asientos de bidet se volverán habituales en los hogares estadounidenses durante los próximos tres años, un dato que confirma una transformación progresiva en los hábitos de consumo.

Al mismo tiempo, el viraje se refleja en el desempeño comercial del sector. Tushy, una empresa de bidets con sede en Brooklyn, informó que desde su fundación en 2015 ya despachó más de dos millones de unidades en todo el país.

Desde su director ejecutivo, Justin Allen, el cambio fue notable: “Cuando lanzamos Tushy, los bidets se percibían como un lujo inaccesible o, sinceramente, como algo extraño para el público estadounidense”, explicó. “Pero una vez que alguien lo prueba, es difícil olvidar la sensación de limpieza que ofrece”, añadió.

Paralelamente, en redes sociales, muchos usuarios celebraron la iniciativa y la describieron como una “prioridad” o un “imprescindible” para la residencia oficial. Otros, en cambio, expresaron desconcierto por el foco puesto en los inodoros.

Los bidets simbolizan una modernización higiénica y cultural

Las reacciones más comentadas fueron la de Caroline Rose Giuliani, hija del exalcalde Rudolph Giuliani, quien respondió a un video del anuncio con una frase que rápidamente se viralizó: “¡¡¡Lo habría hecho yo misma si hubiera conocido los bidets cuando vivía allí!!!”. Algunos usuarios interpretaron la iniciativa como un reflejo directo de la herencia india de Mamdani, donde los sistemas de higiene con agua forman parte de la vida cotidiana.

Cómo el bidet pasó de ser tabú a una nueva tendencia

En Europa, Asia y gran parte de América Latina, el bidet es un elemento habitual desde hace décadas, con tasas de adopción mucho más altas que en Estados Unidos. Allí, en el sur de Europa, países como Italia muestran una penetración significativa: alrededor del 44% de los hogares utiliza sistemas de bidet tradicionales, y en Italia su instalación fue tan común que desde los años setenta se incluyeron como parte de las normativas de construcción en baños residenciales.

Simultáneamente, en Asia, los bidets integrados en inodoros electrónicos—conocidos como “washlets”—se volvieron predominantes, especialmente en Japón, donde más del 80% de los hogares cuentan con este tipo de sanitarios que combinan funciones avanzadas de lavado, asiento calefaccionado y control de temperatura del agua.

Allí, el modelo moderno emblemático es el desarrollado por la empresa japonesa Toto, que lanzó su serie “Washlet” en 1980 y desde entonces vendió más de 60 millones de unidades en todo el mundo, contribuyendo a que estos equipos pasen de ser una rareza tecnológica a una referencia de higiene avanzada.

A ese mercado se sumaron empresas más recientes como Tushy, que ofrecen dispositivos que se adaptan directamente al asiento del inodoro, con opciones que van desde funciones básicas hasta versiones de alta gama, incluyendo asiento calefaccionado, regulación de la temperatura del agua y sistemas para neutralizar olores.

