Zohran Mamdani, el desafío de las políticas socialistas en territorio de la ultraderecha

Zohran Mamdani prometió demostrar que la política de izquierda puede tener éxito al asumir como alcalde de Nueva York para un mandato que seguramente lo verá cruzar espadas con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Miles de personas se reunieron en condiciones gélidas en la ciudad más grande de EE.UU. para celebrar la toma de posesión del demócrata de 34 años, después de su impresionante ascenso político desde un relativo anonimato hace apenas un año.

“Quieren saber si la izquierda puede gobernar. Quieren saber si los problemas que los afligen pueden resolverse”, dijo Mamdani a las afueras del Ayuntamiento. “Haremos algo que los neoyorquinos hacen mejor que nadie: daremos ejemplo al mundo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el discurso de 24 minutos, apuntó: “A partir de hoy, gobernaremos de manera expansiva y audaz”.

Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York, hizo hincapié en los problemas del costo de vida que fueron centrales en su campaña para la alcaldía, y se comprometió a ayudar a aquellos “traicionados por el orden establecido”.

Los aliados de izquierda, el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, también hablaron frente a unos 4 mil invitados con entrada.

En un momento de su discurso, la multitud estalló en cánticos de “¡impuestos a los ricos!”. Mamdani quiere subir los impuestos a los residentes más ricos de Nueva York.

Miles de personas también se congregaron en el centro de Manhattan, muchas de ellas vistiendo gorros amarillos y azules con la palabra “Zohran”, para ver la ceremonia en pantallas gigantes.

“Esta es la primera vez en nuestras vidas que cualquiera de nosotros sintió esperanza política”, dijo Jacob Byerly, un científico de 31 años, junto a su esposa Auburn.

Agenda ambiciosa. Mamdani, un autodenominado socialista democrático, llega al poder en un momento en que Trump ha impulsado una agenda de extrema derecha. Pero aún queda por ver si Mamdani puede llevar a cabo su ambicioso programa, que prevé congelamiento de alquileres, cuidado infantil universal y autobuses públicos gratuitos.

El comportamiento de Trump podría ser decisivo. El republicano, neoyorquino, ha criticado repetidamente a Mamdani, pero ambos mantuvieron conversaciones sorprendentemente cordiales en la Casa Blanca en noviembre.

Un punto crítico podrían ser las redadas contra inmigración, ya que Trump implementa una creciente ofensiva contra los migrantes en todo EE.UU. Mamdani ha prometido proteger a las comunidades inmigrantes.

Antes de la votación de noviembre, el presidente también amenazó con recortar la financiación federal a Nueva York si elegía a Mamdani, a quien llamó un “lunático comunista”. El alcalde ha dicho que cree que Trump es un fascista.

Mamdani mencionó a Trump solo una vez en su discurso de asunción mientras reflexionaba sobre la diversidad de la ciudad, citando a los partidarios del presidente que también lo respaldaron en la votación para la alcaldía.

La inauguración estuvo llena de simbolismo. Mamdani, por ejemplo, utilizó por primera vez en la ciudad un ejemplar del Corán para jurar su cargo como alcalde.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio, Mamdani se mudó a Nueva York a los 7 años y disfrutó de una educación de élite con solo una trayectoria relativamente breve en la política.

Para compensar su inexperiencia, se está rodeando de asesores experimentados reclutados en administraciones de alcaldes anteriores y, particularmente, en el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden. Su mandato será todo un desafío frente a Trump.

* AFP