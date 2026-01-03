Trump amenaza con intervenir y Teherán afirma que es “peligroso”

El presidente Donald Trump dijo ayer que Estados Unidos está “listo para responder” si Irán mata a los manifestantes que protestan por la crisis económica, lo que llevó a Teherán a advertir que la intervención es “peligrosa” y desestabilizaría la región.

El mandatario estadounidense se expresó sobre la crisis iraní a través de su plataforma Truth Social. “Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos de América vendrá a su rescate”, dijo. Y agregó: “Estamos preparados y listos para partir”.

Sus comentarios cayeron mal en el gobierno de los ayatollah. “El mensaje de Trump hoy, probablemente influido por aquellos que temen a la diplomacia o creen erróneamente que es innecesaria, es imprudente y peligroso”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, en X.

Araghchi insistió en que las protestas fueron mayoritariamente pacíficas y señaló que la actitud de Trump es contradictoria teniendo en cuenta que el mandatario republicano desplegó a la Guardia Nacional en las ciudades de Estados Unidos.

El jefe del máximo organismo de seguridad de Irán, Ali Larijani, también se pronunció en la misma línea y advirtió que “la interferencia estadounidense en este asunto interno significaría desestabilizar a toda la región y destruir los intereses de Estados Unidos”. El presidente estadounidense “debería tener en cuenta la seguridad de sus soldados”, remarcó Larijani.

Ali Shamkhani, asesor del líder supremo, el ayatollah Ali Jomenei, su sumó a Larijani y señaló que cualquier intervención estadounidense “estaría expuesta a una respuesta”. También calificó la seguridad de Irán como una “línea roja”.

Los líderes iraníes, incluido Larijani y el presidente Masoud Pezeshkian, han calificado en los últimos días las protestas como legítimas y comprensibles.

Pero más allá de reconocer la crisis, los funcionarios anticiparon que habrá una respuesta firme ante cualquier inestabilidad.

Ayer, el fiscal del distrito de Lorestán, Ali Hasavand, sostuvo que “cualquier participación en reuniones ilegales y cualquier acción dirigida a perturbar el orden público constituyen delitos y serán tratados con la mayor firmeza”.