Embajador de la UE confía que el acuerdo con el Mercosur no sufrirá nuevos frenos

Eran Nagan, el embajador adjunto de la delegación de la Unión Europea en Argentina consideró que las dudas planteadas en el Parlamento Europeo por el Acuerdo con el Mercosur “ya fueron respondidas” y que se trata de una cuestión de tiempo para avanzar hacia su implementación. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), también valoró el anuncio del presidente Javier Milei de impulsar la ratificación del tratado en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Nagan es el embajador adjunto de la delegación de la Unión Europea en Argentina, rol que desempeña enfocándose en fortalecer lazos con provincias, promover valores democráticos y discutir cooperación en áreas como comercio, defensa y medio ambiente. Participa activamente en eventos académicos y visitas provinciales para impulsar proyectos conjuntos. Recientemente ha destacado la importancia histórica del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, calificándolo como una gran oportunidad para el comercio y la integración.

—¿Por qué cree se bloqueó en el Parlamento Europeo el acuerdo del Mercosur? ¿Y cómo considera usted que ese bloqueo va a terminar finalmente afectando o va a quedar en la nada y va a funcionar el acuerdo Unión Europea-Mercosur?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—Este Acuerdo es histórico. El día de la firma que se hizo el sábado pasado en Asunción fue realmente histórico, como lo dijeron los presidentes presentes, tanto de los países del Mercosur como desde la Comisión Europea y del Consejo. Es un Acuerdo que crea el mercado común más grande en el mundo, con más de 700 millones de personas. Más de 30% del PIB global está entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Y, obviamente, más allá de las oportunidades comerciales, esto también es una señal fuerte geopolítica a favor del libre comercio. Y en ese sentido es una respuesta a amenazas con tarifas, a crear un seguro más bien. Nosotros queremos apostar por una cooperación win-win, una confiabilidad y una previsibilidad.

En cuanto a la moción adoptada por el Parlamento Europeo el día de ayer, creo que es importante enfatizar que desde la Comisión Europea y el Consejo Europeo hay un interés fuerte en continuar con este Acuerdo. Las preguntas que hicieron desde el Parlamento son preguntas que, según la Comisión Europea, ya fueron respondidas. Entonces es una cuestión de tiempo y estoy convencido de que, con las respuestas al Parlamento, podemos avanzar hacia la implementación del Acuerdo. En cuanto a las preguntas, es importante enfatizar que en realidad esas preguntas han sido respondidas ya y creo que es un tema de reasegurar a los parlamentarios sobre los efectos posibles de este.

—¿Cuánto tiempo imagina que demora esta situación de los pedidos de preguntas del Parlamento Europeo? ¿Es algo que puede durar meses o puede durar años?

—En este momento no puedo prever nada. Es una pregunta que entiendo perfectamente, es una que todos hacemos, pero la verdad que no puedo darle un calendario exacto a este momento del partido. Es un proceso que ha tomado su tiempo llegar hasta aquí. Usted sabe que durante 25 años tuvieron lugar negociaciones intensas entre ambos bloques. Ahora estamos ya con el Acuerdo acordado, pero sí, es un proceso, como bien entiende seguramente, entre 27 países por un lado, cuatro países por otro lado, que es complejo. Es un proceso con muchos intereses parciales también, y creo que hay que darle ese tiempo necesario para llegar a buen puerto por fin, porque es en el interés de todos.

Yo veo que el presidente Javier Milei ha anunciado directamente en Asunción la intención de seguir adelante con la ratificación por parte de Argentina, que me parece una noticia excelente. Va a estar en la agenda de las sesiones extraordinarias en febrero del Congreso argentino y eso es la mejor señal que Argentina pueda dar en este momento.

—¿Lo tranquilizó las noticias sobre Groenlandia y la reunión del presidente Trump con el representante de la NATO?

—Como dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estamos viviendo cambios sísmicos en el orden internacional. El desafío para todos en Europa, pero también en otras partes del mundo, es adaptarnos y quedarnos firmes ante esos cambios y buscar nuevas posiciones para Europa. Está muy claro que la soberanía de Groenlandia y la integridad territorial de Dinamarca, no está a negociar. El futuro de Groenlandia lo deciden los groenlandeses, fuera o dentro del Reino de Dinamarca, pero ese mensaje desde Europa se ha dado claramente. Me parece una buena señal que haya bajado un poco la temperatura. Desde Europa siempre hemos indicado que estamos interesados en contribuir a la seguridad de Groenlandia con inversiones y con personal.