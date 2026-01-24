Milei retoma la candidatura permanente, pero con un ojo puesto en Londres

Javier Milei pisó el Aeroparque Jorge Newbery el jueves a las 6 de la mañana tras su participación en el Foro de Davos y no tuvo descanso. En esa misma jornada, comenzó a definir su agenda de la próxima semana, que incluye una nueva fecha del denominado Tour de la Gratitud. La gira lo llevará por todo el país para alimentar su campaña modelo 2027, tal como anticipó este medio en diciembre del año pasado, y tiene fechas confirmadas.

Córdoba fue la primera escala a fines del año pasado. El segundo destino del tour presidencial, que tiene como objetivo agradecerle al electorado por el respaldo a la fuerza oficialista, será Mar del Plata, la mayor ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires, el martes 26 de enero. Ese día, a las 20.30, realizará una caminata por las calles Güemes y Avellaneda con la intención de saludar y sacarse fotos con los presentes. La idea del economista es seguir mostrándose cercano a la gente, tal como sucedió en las semanas previas a la elección legislativa de 2025, cuando protagonizó la campaña electoral. Un dirigente político con el cartel de candidato en estado permanente.

Como suele suceder en este tipo de actividades, la única funcionaria confirmada en la travesía del Presidente es su hermana, Karina, la secretaria general de la Presidencia. Aunque no se descarta que se sumen ministros y referentes de La Libertad Avanza al evento.

En el equipo presidencial evitan hablar de lo que puede pasar en 2027, año de los comicios presidenciales. Solo hablan de ir “paso a paso” y que no están en condiciones de “hacer futurología”. Pero lo cierto es que el jefe de Estado comenzó a darle volumen a la posibilidad de quedarse por otros cuatro años en la quinta de Olivos desde diciembre de 2025, cuando pisó Córdoba para hacer un acto de carácter proselitista.

Luego de la recorrida por la calle Güemes, Milei será el protagonista principal de la Derecha Fest, que tendrá lugar el 27 de enero también en Mar del Plata. Se trata de un evento organizado por militantes y referentes del espacio libertario que tendrá lugar en Horizonte Club Playa a las 19.30. A diferencia de las dos ediciones que se llevaron a cabo, en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba el año pasado, en esta ocasión la entrada será libre y gratuita con previa inscripción en la web de la actividad.

Los oradores están determinados. El viernes, desde la cuenta de X, se conoció que, además del Presidente, quien se hará cargo del discurso de cierre, la jornada contará con múltiples disertantes. Figuran en la lista desde la empresaria provida Patricia Soprano, pasando por el pastor de la derecha evangélica Gabriel Ballerini, el biógrafo presidencial, Nicolás Márquez; la diputada nacional Lilia Lemoine, hasta el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, candidato testimonial de LLA en la última elección provincial legislativa.

Lógicamente, no va a faltar Agustín Laje, el director de la organización El Faro, un think thank de “intelectuales de derecha”, y una de las personas que concentran la atención de Milei y su núcleo.

Otro evento al que tiene planeado asistir el Presidente es la Fiesta Nacional de la Chaya, en La Rioja. Es la celebración folclórica más importante del distrito, entre el 13 y el 15 de febrero. Allí pretende mostrarse junto a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario general de la Presidencia, la mano derecha de Karina Milei. La intención es que el jefe de Estado acapare la atención de los espectadores, al igual que sucedió en el Festival de Jesús María, lugar al que acudió y pudo cantar con el Chaqueño Palavecino.

Fuera del plano doméstico, Milei, como se mencionó a The Telegraph en una extensa entrevista, pretende realizar una visita oficial a Londres en 2026, entre abril y mayo. Podría ser la primera de un mandatario argentino desde Carlos Menem en 1998, y en medio de un intento por reconfigurar la relación bilateral con el Reino Unido.

La polémica envuelve el viaje: en esa nota, el Presidente afirmó que la soberanía argentina sobre las Malvinas “no es negociable”. Aunque al mismo tiempo indicó que cualquier avance debe lograrse por la vía diplomática y con el consentimiento de los habitantes de las islas. Por esas declaraciones, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) presentó el miércoles una denuncia penal contra el libertario en Comodoro Py por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público.

De acuerdo a la acusación, el jefe del Ejecutivo “actuó con conocimiento pleno de sus actos y consecuencias”, vulnerando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, leyes nacionales vigentes y resoluciones de las Naciones Unidas, entre ellas la Resolución 2065, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

De acuerdo al Cecim, presidido por Rodolfo Carrizo, no hay dudas: las expresiones implican “una imagen de desinterés y abdicación de la causa Malvinas” proyectada desde la máxima autoridad.