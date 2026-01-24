El road show de Santilli: después de Frigerio fue recibido por Weretilneck

El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su trabajo de dialogar con cada uno de los gobernadores en busca de apoyos y consensos para la reforma laboral, la que será tratada el próximo 11 de febrero en el Senado, si los planes del oficialismo no se alteran.

Ayer, el ministro, que tiene a cargo el vínculo con las provincias, reicibió a Alberto Weretilneck, el mandatario de Río Negro. No lo hizo solo, lo hizo junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“(La reforma laboral) es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”, coincidieron los funcionarios y el gobernador patagónico tras el encuentro.

En concreto, el Gobierno ha tenido versiones cruzadas acerca del reclamo por parte de los mandatarios sobre la posibilidad de ser compensados por la pérdida de fondos coparticipables que tendrán a partir de 2027.

En algunos despachos sostienen que podría haber fondos, o bien un “aplanamiento” de la curva de la baja de ganancias, para morigerar el impacto en las arcas provinciales. Pese a ello, la mayoría de los gobernadores se muestran predispuestos a apoyar.

Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, recibió a Santilli y dijo: “Apoyo contundente del gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral”.

En otros despachos son reticentes a ceder fondos para los gobernadores o compensaciones. Creen que la reactivación económica compensará la baja de Ganancias. Incluso hay quienes se atreven a aventurar un “blanqueo” de “500 mil puestos de trabajo”.

En lo que parecería haber unanimidad en el Gobierno es en no hacer modificaciones en los capítulos sindicales, que generan preocupación en la CGT y en las distintas centrales sindicales, que afectarían principalmente su financiamiento a través de la eliminación de la cuota solidaria.