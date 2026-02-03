Actividad económica: los sectores ganadores y perdedores en dos años de la era Milei

Según distintos indicadores sectoriales, se confirmaría que durante diciembre la actividad económica volvió a mostrar señales de debiltamiento, con lo que acumularía 10 meses de estancamiento, según un nuevo informe de la Fundación Mediterránea.

“El consumo viene bastante resentido”, aseveró una economista

En este, se refleja que el nivel de actividad se ubica 4,1% por encima del nivel que tenía en noviembre de 2023 (antes de la asunción de Javier Milei como presidente), de acuerdo con la estimación oficial sin estacionalidad (contando estacionalidad refleja un crecimiento del 0,9%).

El informe hace un balance de la realidad de los principales sectores económicos durante 2025. Los sectores de la economía que más sufrieron fueron la actividad industrial (-8,2%), el turismo asociado al ingreso de turistas extranjeros (-6,7%), el comercio (-4%) y la construcción (-2%).

El trabajo elaborado por Marcos Cohen Arazi,sostiene que, salvo la comercial, esas actividades además son de las que habían mermado en 2024, por lo tanto, son también las que acumulan una situación más desfavorable en los últimos dos años.

"Los sectores dinámicos fueron los vinculados a intermediación financiera (+14,2%), minería (+6,9%) y agro (+4,8%). Como estos tres sectores también habían tenido un muy buen desempeño en 2024, a diferencia de la mayor parte de la economía, son además los que acumulan el mejor desempeño en los últimos dos años", indicó el trabajo.

Respecto al crecimiento del nivel de actividad en los últimos dos años, el informe destaca que reflejan la misma realidad que en 2025: los sectores en positivo son intermediación financiera, minería y agro; y los que están en negativo son el turismo internacional, construcción, industria, electricidad agua y gas y comercio.

Fuerte golpe a la actividad industrial

“La actividad industrial manifiesta tres fases marcadas durante la era libertaria. Durante los primeros 5 meses la producción industrial cayó 11%, marcando una primera fase similar a la de la economía en su conjunto”, señala el reporte.

En una segunda fase se recuperó rápidamente durante los siguientes 7 meses hasta alcanzar el nivel de actividad de noviembre 2023. Por su parte, la tercera fase resulta marcadamente contractiva y ya acumula una caída de 6% en el nivel de producción. Mientras la actividad económica general se encuentra en una fase de estancamiento, la industria manufacturera se encuentra en una fase recesiva.

El informa señala que apenas 4 subsectores (de 16 subsectores principales) industriales los que tuvieron mejoras en el nivel de actividad en 2025.

Se trata de otros equipos de transporte (+7,4%), refinación de petróleo y combustibles (+5,6%), productos de tabaco (+4,6%), madera, papel, edición e impresión (+1,5%). El resto de los sectores industriales disminuyeron su nivel de actividad en 2025.

El caso más extremo es el de la producción textil (-27,9%), y le siguen la producción de vehículos (-18,8%), productos metálicos (-15,7%), máquinas y equipos (-14,4%) y prendas de vestir (-13,1). En promedio la producción industrial cayó 5,9% entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.

Para finalizar, el trabajo sostiene que existen fuertes contrastes entre 2025 y el año anterior, ya subsectores que habían caído en 2024 y se recuperaron en 2025 y viceversa.

Entre los subsectores que tuvieron caídas tanto en 2024 como en 2025, se destacaron por la magnitud acumulada: productos textiles, productos de metal, productos caucho y plásticos, vehículos automotores y afines y productos minerales no metálicos (muchos vinculados a la construcción).

Por otro lado, se encuentran en mejor situación relativa la refinación de petróleo y derivados (creció 7,6% en su nivel de producción), la producción de alimentos y bebidas (+4,6%), otros equipos de transporte (+1,5%) y productos de tabaco (+1,3%).

Y entre los sectores con mayores mermas en su producción se cuentan los que afrontaron un doble golpe (caída en 2024 y 2025) y a ellos se suman prendas de vestir, cuero y calzado, industrias metálicas básicas, muebles y colchones y maquinaria y equipos (caen más de 5%).

FN