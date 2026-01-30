Se registró una retracción en la actividad de la industria maderera: los motivos

La presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), Mercedes Omeñuka, pasó por Canal E y realizó un balance del cierre de 2025 y analizó el difícil inicio de 2026 para las PyMEs del sector, fuertemente golpeadas por la caída del consumo interno, los altos costos logísticos y la presión impositiva.

“El sector de la madera cerró un año complejo”, sintetizó Mercedes Omeñuka, al explicar que la crisis se manifestó de manera desigual según regiones y actividades. Sin embargo, remarcó que hay un segmento particularmente afectado: “La que viene complicada de alguna manera, es la actividad de la primera transformación”.

Fuerte caída de las ventas en el sector maderero

Según detalló, el mercado interno continúa muy deprimido: “Venimos con caídas en las ventas, el mercado interno viene muy, muy contraído, todavía no estamos visibilizando que el mercado interno tenga recuperación en lo inmediato”. Ese escenario impacta de lleno en las pequeñas y medianas empresas, que son la base del entramado productivo que representa FAIMA.

Con respecto a la magnitud de la retracción, Omeñuka precisó que, “podríamos estar hablando de una caída del 16% a un 30%”, con diferencias según región y tipo de actividad. En el interior del país, el impacto se siente con mayor crudeza en las unidades más pequeñas: “Te hablo de las pymes o mipymes, ya las más chicas”.

La delicada situación de las empresas

Sobre la continuidad operativa, explicó que muchas empresas no cerraron, pero operan en condiciones críticas: “No están paralizadas, pero sí están con reducción de turnos, con vacaciones, inclusive vacaciones adelantadas”. La acumulación de stock y la parálisis de la obra pública agravan el cuadro: “La construcción en general está paralizada”.

A este escenario se suma el peso del endeudamiento: “Las PyMEs todas estamos endeudadas realmente y endeudadas a tasas que fueron a lo largo del año pasado y continúan siendo altísimas”.

Uno de los factores estructurales que limita al sector es la logística. Desde las provincias forestales, la entrevistada explicó que, “la logística a nosotros nos impacta muy fuerte en nuestro costo” y advirtió que esto deja a la industria fuera de competencia internacional: “Nuestros costos logísticos, nuestros costos locales portuarios son extremadamente altos y no podemos competir con los precios”.