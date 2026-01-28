La actividad económica bajó en diciembre de 2025, pero el año cerró con balance positivo

La actividad económica registró en diciembre una caída del 0,6% con respecto al mes anterior, de acuerdo con el Indicador General de Actividad (IGA-OJF) elaborado por Orlando J. Ferreres & Asociados.

De esta manera, la economía argentina volvió a contraerse y cerró el cuarto trimestre con una reducción de 0,5% respecto al tercero. “Pensando ya en el año que acaba de comenzar, el panorama parece más despejado, con mayor orden político, y con la macroeconomía en una situación más estable”, indica el informe.

Además, en el estudio se resaltó como consecuencia de esto que debería traducirse en mejor oferta de crédito productivo y en una mejora en los niveles de inversión. Sin embargo, entre las debilidades señalaron un mercado laboral estancado y precarizado, e ingresos de las familias deprimidos, factores que influyen negativamente en la demanda interna.

Si bien la actividad mostró una merma interanual del 0,2%, logrando valores negativos en la comparación con noviembre del 2025 y diciembre del 2024, no todas son malas noticias. En el acumulado anual del año pasado logró un crecimiento del 4,7%.

Este desempeño anual se explica principalmente por los sectores de intermediación financiera, minería, y comercio, que cerró con cifras negativas, pero tuvo una buena primera mitad de año.

Sectores con desempeño dispar en diciembre

El reporte de la consultora mostró que el sector agropecuario pudo cerrar bien el año: en diciembre del 2025 registró un avance de 8,7% interanual, impulsada nuevamente por el buen momento del agro, con una cosecha de trigo que apunta a batir récords de producción. El acumulado de los doce meses de 2025 muestra un avance de 0,3%.

En tanto, la industria manufacturera registró una caída de la actividad de 1,4% mensual en la medición desestacionalizada, que se suma a los descensos de noviembre y octubre. Las contracciones de maquinaria y equipo, plásticos y alimentos fueron las mayores contribuciones negativas, mientras que la producción en refinerías mostró el mayor avance. En términos anuales, la industria anotó para diciembre una reducción de 5,7%, acumulando para el total del año una suba de 0,6%, justificada por la baja base de comparación de 2024.

Por su parte, el rubro de electricidad, gas y agua tuvo un repunte del 6,6% en comparación con el mes anterior, acumulando para el total de 2025 una baja de 0,8%. En el informe señalaron que la suba del último mes está vinculada principalmente al salto de 13,7% que tuvo la generación eléctrica, atada a la mayor demanda residencial.

Por último, el apartado de minas y canteras, en diciembre creció 8,1% interanual y acumula una suba del 13,6% en 2025, mientras que el gas cortó con tres meses consecutivos de cifras negativas, logrando así anotar una mejora de 5,6%. De esta manera, el sector de minas y canteras cierra un 2025 como el rubro con mejores variables, con una expansión acumulada de 7,4%.

