Cuáles son los rubros que proyectan tomar más empleo este 2026

Las empresas argentinas proyectan un aumento del empleo en el primer trimestre de 2026. La expectativa neta de empleo supera al 10% y marca un repunte frente a trimestres anteriores.

Los estudios muestran que el 30% de las empresas planea aumentar su plantilla mientras que el 18% prevé reducirla.

Finanzas y seguros aparecen como los rubros con más intenciones de contratación. Otros sectores muestran cautela reflejando que el optimismo moderado y condicionado por la productividad y la evolución de la economía.

El 2025 fue un año muy deprimido en términos de actividad, con cuatro trimestres de expectativas débiles o nulas.

El repunte en el 2026 refleja un cambio de año empresarial.

Aunque los analistas advierten que se trata de un optimismo prudente y sin derroches.

La mejora en las proyecciones se da pese al estancamiento económico. Lo que sugiere confianza en una recuperación gradual.

La persistente debilidad del consumo interno podría limitar la creación de empleo.

La cautela empresarial indica que las contrataciones estarán muy ligadas a la productividad y a la evolución de la macroeconomía.

Un escenario de incertidumbre global como inflación, tasas de interés, comercio internacional, también puede afectar la sostenibilidad de este repunte.